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【班次調整】運輸署批准全港227條巴士綫減班　12月7日生效

環球政經 18:36 2020/12/04

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運輸署今日（12月4日）表示，為減少人流和社交接觸，政府實施多項措施以阻止2019冠狀病毒病在社區傳播，專營巴士的乘客量受到影響而大幅減少，運輸署批准部分巴士路線調整服務。各專營巴士公司共227條路線，將在12月7日至13日期間調整班次。調整服務以九巴路綫佔最多，涉及110條獨營路綫。

運輸署表示，考慮到路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對候車時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，批准各專營巴士公司在12月7日至13日期間，調整227條路線的班次。

巴士公司 調整班次的路線數目
九巴 110
新巴 48
城巴（機場及北大嶼山路線除外） 56
九巴／新巴聯營 6
九巴／城巴聯營 6
新大嶼山巴士 1
總數 227

運輸署表示，獲批准調整班次的路線，在晚上10時前（包括繁忙時段及非繁忙時段）的班次最多延長不超過5分鐘，而於晚上10時後的班次則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。另有4條乘客量嚴重偏低的路線，獲准暫停服務或調整服務時間。

【遙距投保】保監局：遙距銷售保險措施 延長至2021年3月31日，請看【下一頁】

運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。

運輸署表示，批准相關巴士路線調整服務，有效期為7天，並會因應實際情況每周作出檢討，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，跟進巴士服務以配合乘客需求。

因應暫停面授課堂安排，大部分服務學校區的特別路線已獲准暫停服務或調整班次，直至2021年1月3日。至於主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。

 

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責任編輯：葉卓偉

巴士 運輸署 新大嶼山巴士 城巴 新巴 九巴

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