  • 18°C
香港時間 : 20201205日 (六) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】PS5 Pro新專利曝光  雙GPU + 連接雲端服務

科技 12:00 2020/12/05

分享：

日前有消息指，PS5提交新專利，當中就提到升級型號遊戲主機PS5 Pro將會設有雙GPU，並可以與雲端連線。

兩大次世代遊戲主機開賣未滿一個月，惹來一陣搶購潮。日前有消息指，PS5提交新專利，當中就提到升級型號遊戲主機PS5 Pro將會設有雙GPU，帶來更強的運算能力，並可以與雲端連線。

【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」

【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）

根據Sony提交的專利描述，雙GPU的可擴展高端型號遊戲主機，並能夠連接雲端服務。這個雙GPU 並非強行擠出浮點運算效能，而是在主機的圖形運算上進行協作處理。主機工作方式是由第一張GPU將部分圖形先渲染，而第二張GPU就將會從第一張 GPU剩下的部分開始完成渲染，可直接為解析度及幀率帶來提升。

這個雙GPU主機專利似乎是暗示Sony正開發類似 PS5 Pro的強化版主機，而文件中也提到只有一個 GPU的「輕量版」，以及帶有兩個GPU的「高端版」，或會延續PS4推出高階版本PS4 Pro的做法。雖然在初代PS4推出近3年後，Pro及Slim版本才先後推出，因此明年就推出PS5 Pro的機會相對較小。

【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！

雖然PS5宣傳能帶來4K/120FPS遊戲畫面，但實際上都是動態分辨率，而非原生4K。若然雙GPU專利成真的話，那麼相信在這部PS5 Pro中的每個遊戲都能實現真正的4K/120FPS標準。不過，現時一切消息都純屬猜測，仍然有待Sony正式公布方能作準。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」
2020/11/29
【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
2020/11/27
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！
2020/11/26
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！
【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5
2020/11/25
【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5
【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年
2020/11/17
【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年
雲端 專利 Sony 遊戲 4K

下一篇文章

【科技一周回顧】英國明年9月禁電訊商安裝華為5G設備　社交媒體MeWe崛起或湧現「移民潮」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出　揭示下周二將有新品推出
【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出　揭示下周二將有新品推出
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
華米發表Amazfit GTS 2 Mini　支援心率、血氧監測功能
華米發表Amazfit GTS 2 Mini　支援心率、血氧監測功能
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊
【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊