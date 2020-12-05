【機迷熱話】PS5 Pro新專利曝光  雙GPU + 連接雲端服務

▲ 日前有消息指，PS5提交新專利，當中就提到升級型號遊戲主機PS5 Pro將會設有雙GPU，並可以與雲端連線。

兩大次世代遊戲主機開賣未滿一個月，惹來一陣搶購潮。日前有消息指，PS5提交新專利，當中就提到升級型號遊戲主機PS5 Pro將會設有雙GPU，帶來更強的運算能力，並可以與雲端連線。

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根據Sony提交的專利描述，雙GPU的可擴展高端型號遊戲主機，並能夠連接雲端服務。這個雙GPU 並非強行擠出浮點運算效能，而是在主機的圖形運算上進行協作處理。主機工作方式是由第一張GPU將部分圖形先渲染，而第二張GPU就將會從第一張 GPU剩下的部分開始完成渲染，可直接為解析度及幀率帶來提升。

這個雙GPU主機專利似乎是暗示Sony正開發類似 PS5 Pro的強化版主機，而文件中也提到只有一個 GPU的「輕量版」，以及帶有兩個GPU的「高端版」，或會延續PS4推出高階版本PS4 Pro的做法。雖然在初代PS4推出近3年後，Pro及Slim版本才先後推出，因此明年就推出PS5 Pro的機會相對較小。

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雖然PS5宣傳能帶來4K/120FPS遊戲畫面，但實際上都是動態分辨率，而非原生4K。若然雙GPU專利成真的話，那麼相信在這部PS5 Pro中的每個遊戲都能實現真正的4K/120FPS標準。不過，現時一切消息都純屬猜測，仍然有待Sony正式公布方能作準。

責任編輯：施雯雯