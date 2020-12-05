【BB總裁論遊戲@iM網欄】遊戲行業的下一次大變革 雲遊戲

這一次我想和大家講述一下遊戲行業的變革，遊戲產業經歷了從街機、家用機、電腦、CD光盤家用機，電腦動態下載，直接上網下載，到手游的變革。今天的手游，我們基本到達了沒有任何限制的時代，只要手機在手，只要有4G，我們隨時隨地可以下載自己喜歡的遊戲，隨時隨地可以和朋友一起玩。那麼遊戲產業下一次的巨變又會是甚麼呢？

我認為雲遊戲將是整個遊戲行業下一次顛覆性的革命。雲遊戲是以雲技術為基礎的遊戲方式，所有遊戲都在服務器端運行，遊戲畫面會在壓縮後通過網絡傳送給用戶。

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簡單來說，雲遊戲只需要一個屏幕，能夠連接到網絡，玩家就可以無時無刻地享受最高質量的遊戲。未來甚至可能會出現，巴士站放一塊屏幕，走過去掃一下臉就可以登陸系統玩遊戲，又或者在的士的座椅背後放一個屏幕，掃臉即可玩遊戲了。

我估計雲遊戲真正到來的時間應該在2023年到2025年之間，因為雲遊戲平台本身的出現有幾個先決條件：首先要有足夠的5G網絡覆蓋。我認為中國的雲遊戲普及會比其它國家更快一些。核心原因是我們的5G普及會比歐洲、美國更為迅速。

這裏有兩點可以看到：第一，我們的5G基站明顯佈局更為迅猛，當歐洲和美國還在討論是用愛立信還是其它標準的時候，我們已經決定用哪一家佈局5G了。第二，中國人本身對於新技術的接收程度也是比較快，對比一下幾年前4G的普及，幾乎是一瞬間的過程，從2013年底到2014年新年過後，彷彿一個新年4G就替代了3G，亞洲範圍內4G普及比較快的是韓國，但都比中國慢一兩年。

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其次是運營商要提供足夠大的流量包給用戶，並提供足夠大的頻寬，那麼在雲計算的GPU上，還有雲傳輸方面要做到足夠優化。雲傳輸是什麼意思呢？假設我們看視頻，一般用的是H.264解碼，可以回看一下，如果下載一條2K，30幀，長達一個小時的影片是多大的包？以此反推遊戲通常要下的是4K畫質，120幀的產品。4K是2K的2倍，120幀則是16倍的提升。在沒有新的編碼速率的前提下這麼大的包體哪怕一個月有300到500G的流量也會瞬間消耗光，絕對無法滿足玩家對雲遊戲的要求，因此肯定還要變化。

當這兩點都變化之後，我們就真正具備可以雲化的能力了。我判斷解決這兩個點需要三年時間，也許普及基站在一年半時間就可以完成，但在雲計算解決方案的研究，GPU的分布式計算以及編碼速率方面還需要至少三年時間。

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未來雲遊戲領域的競爭將會非常激烈，有可能打10年、20年甚至更長，我估計雲遊戲將會是整個遊戲產業最後一仗，打完這次基本上遊戲行業就該大的大，該小的小，很難再有顛覆性的機會了。

作者_創夢天地聯合創辦人 高煉惇簡介： 逾20年遊戲開發及發行經驗，是目前唯一帶領遊戲公司上市2次的香港人。 憑藉其出色的營銷才能和海外資源，成功拿下國內外大作《地鐵跑酷》、《神廟逃亡》等代理權，推動創夢天地成為中國最大的獨立的手游發行平台。

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