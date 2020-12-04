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Nike新廣告挨轟 日本網民: 藉種族歧視醜化日本

環球政經 17:51 2020/12/04

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知名運動品牌Nike上月在日本推出廣告，被當地網民炮轟涉種族歧視，揚言發起罷買行動。

【東京奧運】國際奧委會考慮 為入境觀眾免費接種疫苗下一頁
影片自上月尾上載至今，共有超過1000萬人瀏覽。該廣告影片長2分鐘，內容講述3名在日本生活的少女，其中的2名為韓裔及非日混血兒。3人分別在校園受同學欺凌及排擠，影片更加插有日本非裔網球手大坂直美，為Black Lives Matter運動發聲的帖子，並被網民質疑其國藉身分的內容，廣告最後3人都透過足球尋回自信。

東京檢察部就漏報櫻花會收支調查 擬傳召安倍晉三作供下一頁
廣告播出後在日本引起廣大迴響。當地網民質疑，廣告影射日本種族歧視，認為內容是外國人
對日本的偏見，並企圖藉廣告醜化日本，更有網民揚言會罷買Nike產品。但亦有網民認為，廣告只是反映日本種族歧視的現況。

Nike其後回應指，廣告是想指出青年可以透過運動，為自己想見的未來創造改變，亦指出歧視是大議題，在全球各地時有發生，而廣告內容正正是受現役運動員的親身經歷所啟發。

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撰文 : 林展鋒

日本 Nike 歧視 運動員 廣告 廣告
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