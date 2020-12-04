【港股實名制】證監會今起諮詢投資者識別制度　最快2022年首季實施

▲ 證監會稱，推行港股實名制，將利有利於聯交所及證監會更有效地監察市場。

證監會宣布，就有關為香港證券市場引入投資者識別制度（即俗稱港股實名制）的建議展開諮詢。根據建議，持牌法團及註冊機構必須向數據資料庫提交客戶的名稱及身分證明文件的資料，助證監會識別投資者的身分。證監會預期，最早於2022年第一季實施港股實名制。

現行的市場架構下，市場參與者在聯交所的交易系統輸入交易指令，或透過該系統執行或匯報交易時，無須披露其客戶身分，證監會只能查看由交易所參與者所發出的交易指令，而非下單客戶的身分資料。

市場監察工作在現行框架下遇到多項問題

證監會稱，市場監察工作在現行框架下遇到多項問題，包括透明度不足、難以識別可疑的交易活動及對監管機構及金融業而言成本高昂且費時等。投資者現時可在香港不同的券商開立多個帳戶，但由於缺乏有關披露投資者身分的便利措施，令證監會難以及時確定違規交易指令或交易是否由同一投資者發出。

因此，證監會建議，未來每項自動對盤證券交易指令及須向聯交所匯報的非自動對盤證券交易，將須輸入每名客戶獨有的券商客戶編碼，未來在有需要時，證監會便能夠將交易指令或交易與儲存在數據資料庫的客戶身分資料及券商客戶編碼進行匹配。

證監會：推行實名制將加強香港市場的廉潔穩健

證監會稱，推行港股實名制，將利有利於聯交所及證監會更有效地監察市場，繼而將加強香港市場的廉潔穩健，及支持香港作為世界級國際金融中心的可持續發展，而提高交易透明度的建議措施與證監會維持市場的公平性、效率、競爭力及秩序的目標一致。當局相信，在香港引入香港投資者識別碼制度，將會與例如美國、歐洲、中國內地、新加坡及澳洲等地的國際發展相符。

諮詢將於明年3月4日截止

有關建議的規定將在交易層面上，適用於在聯交所上市或買賣自動對盤交易指令，及須匯報的非自動對盤證券交易。證監會亦建議為聯交所上市的普通股及房地產投資信託的場外證券交易，另外引入一個證券交易匯報制度。

證監會行政總裁歐達禮表示，港股實名制將令市場監察更加穩固，並能提高投資者的信心，對香港作為領先國際金融中心的發展至關重要。公眾人士可於2021年3月4日或之前以書面形式向證監會提交意見。

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編輯︰侯景成