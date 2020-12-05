▲ 【新冠疫苗】英國開始接種輝瑞疫苗 一文看其他疫苗進展！

北半球踏入冬季，全球新冠肺炎疫情再反彈。正當全球寄望新冠疫苗面世，輝瑞（美：PFE）今年疫苗產量據報削半。至於其他疫苗的進展又如何？下文一文看清。

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輝瑞、BioNTech疫苗

輝瑞及德國生物科技公司BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗進度是多款疫苗中最領先。該疫苗已獲英國批准使用，英國亦是首個批准使用輝瑞疫苗的國家。英國下周可以開始大規模注射。老年人以及醫務工作者將被列為最優先的接種對象。外電報道，英國已經預訂4,000萬劑疫苗，足夠為2,000萬人接種。

另外，美國食品藥品監督管理局（FDA）計劃於12月10日（下周四）開會，討論緊急使用輝瑞疫苗。如果申請獲批，最快可以在12日起開始注射疫苗。歐洲聯盟藥品管理局（EMA）最遲29日將召開特別會議，討論是否給予輝瑞疫苗緊急使用授權。

不過，《華爾街日報》報道，輝瑞由於供應鏈問題， 今年新冠疫苗產量只會達到原先計劃的一半。輝瑞此前預計今年新冠疫苗產量達1億劑， 意味輝瑞疫苗最新產量僅得5000萬劑， 只夠2500萬人接種輝瑞疫苗。

Moderna 疫苗

當傳出輝瑞疫苗今年產量削半之際，Moderna周四公布，根據美國國家過敏和傳染病研究所 （NIAID） 的研究，參加早期試驗的受試者接種疫苗後，體內抗體在3個月保持在高水平。Moderna的疫苗分兩次注射，中間相隔28日。

美國 FDA將會在17日開會討論Moderna的緊急接種申請。另外， 歐洲聯盟藥品管理局（EMA）將最遲將於明年1月12日開會決定是否緊急批准使用Moderna疫苗。

阿斯利康（Astrazeneca）及牛津大學

英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，意外發現半劑注射方案有效率達90%，較注射全劑劑量更佳，但阿斯利康出錯令外界質疑其數據的可信性。阿斯利康行政總裁Pascal Soriot表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。

路透最新報道，阿斯利康可能會在1月下旬獲得其在美國的疫苗試驗結果，並可能會申請緊急授權。雖然阿斯利康的進展是三間中最慢，但其疫苗的優勢是儲存相對容易，只需放在常規冰箱。

俄羅斯疫苗

俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗。俄羅斯政府稱， 該疫苗為「全球第一」獲批的新冠疫苗。俄羅斯總統普京周三（2日）表示，俄羅斯將於下周展開大規模新冠疫苗接種，將安排醫生及教師優先接種新冠疫苗。普京又指未來數天將達到超過200萬劑。

中國疫苗

新冠肺炎疫苗競賽進入「大直路」階段，中國疫苗也不甘示弱，中國目前有4款新冠疫苗正在海外進行第三期臨牀試驗。它們分別由國藥集團、科興生物及康希諾生物 （06185） 與軍科院研發，但暫未有第三期臨床數據。

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編輯：吳敏芳