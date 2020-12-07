【屋邨網紅@iM網欄】鞋佬的新嘗試 外景直播

轉眼已經來到2020年的最後一個月，受疫情影響，各行各業全面洗牌，甚至很多大公司都不敵疫情而需要大裁員。十分感恩「鞋佬生活百貨」在粉絲的支持下，仍能生存至今，雖然今年很多計劃受疫情影響而無法實行，生意也受輕微影響。但在團隊的努力下，我們沒有裁員，而且還能繼續招募賢才，打造「鞋佬生活百貨」最強的客服團隊，旨在為各位粉絲找尋最筍的貨品，提供優質的服務。

疫情之下場面不冷

受疫情影響，今年以來會展大部分的展覽都被迫取消。幸運的是，早前疫情緩和的時候，香港國際珠寶節能順利在11月底舉行，上周五（11月27日）「鞋佬生活百貨」獲得珠寶商的邀請，到珠寶會場直播帶貨，這是鞋佬團隊第一次出外景直播Show。

直播前幾日，香港疫情突然反彈，「跳舞群組」的爆發令大家人心惶惶，筆者原以為珠寶展會取消，外景直播也無法進行，但最後一切如常，珠寶展能如期舉行。當日鞋佬、嫲嫲、火星及零號一行四人到達會場，入場人數雖不至於人頭湧湧，但比想像中多，場面不是太冷清。

忐忑嘗試外景直播

早前專欄已經提及過，「鞋佬生活百貨」一周年會推出很多新嘗試，其中一個新嘗試，是逢周三的「鞋佬生活百貨」會增加外景直播節目，而第一次出外景做直播就是「帶粉絲行珠寶展」。鞋佬團隊抱着忐忑的心情去嘗試，邊行邊改的心態去做，當然事前準備功夫做足，然而首次外景直播並不算完美，直播受網路影響中斷了一次，不過也是預期之內。直播完結後，團隊便立即在會場外討論及檢討，將來如何改進外景直播的工作，包括硬件及軟件方面都需要提升。

未來，鞋佬團隊更加會「帶粉絲們」逛不同的展覽或逛不同的店舖，例如看家具傢私，鞋佬直播是「妳的眼、妳的嘴巴」，代替大家找尋各式各樣的筍貨靚貨，讓粉絲們在疫情下足不出戶均能照顧到家中一切的需要。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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