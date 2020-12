【iM Reading】前英國央行行長出書教路 極端不確定時代  該如何決策？

此書3月一出即入選英國《金融時報》2020年最佳商業書,原因之一當然是因為兩位作者的分量。Mervyn King 及 John Kay都是英國有名的經濟學家。前者於2003至2013年任英國央行行長,現為紐約大學的經濟學與法學教授以及倫敦政經學院的經濟學教授。二○一三年榮獲英國女王冊封為終身貴族,二○一四年獲頒英國最高榮譽嘉德騎士勛章,着有《金融煉金術的終結》(The End of Alchemy︰ Money, Banking and the Future of the Global Economy)。

後者 John Kay曾在牛津大學、倫敦商學院、倫敦政經學院擔任教授及多間上市公司的董事,又為《金融時報》撰寫每周專欄,有不少擁躉。同時他於2012年向英國政府提交評估股市的報告,並提出重大的改革建議。他的著作甚多,例如《玩別人的錢》(Other People's Money︰ The Real Business of Finance )、《迂迴的力量》( How our goals are best pursued indirectly )、《市場的真相》(The Truth About Markets)等。

二人不是首次合作寫書,早在1979年已合寫《The British Tax System》(英國稅務制度)此書看來很學術,但銷量奇好,多次再版。30年後再次合作寫下《極端不確定性︰為不可知的未來做決策》,正是二人這幾十年所經歷的體會及觀察,當世界愈來愈充滿極端不確定性,該如何決策?

他們提出獨特見解,否定一直以來大家慣用的決策運作,搜集數據,評估風險機率,以機率表達評估結果,謀求利益最大化。但如此的決策運作,由國家的經濟到個人財務規劃卻因此做作錯誤的決定。

二人認為用機率與統計數字更容易使決策者誤判,因為我們永遠無法得到最完善最齊全的資訊。而在黑天鵝到處飛、「極端不確定性」更愈演愈烈,幾乎成為常態之時,書中舉例二○○八年的金融危機,當時的計算模型也無法預測或掌握帶來的破壞性後果。若仍然以機率來思考問題顯然並不足夠,只會讓我們誤以為自己有不錯的預測力,結果錯判造成更多問題。反而應該採取「敘事思維」因應其他可能未來及不可預測事件,制定解決策略。

目前疫情肆虐全球,疫苗能否面世?是否有效?經濟會否得以復甦?由政府到個人如何迎對當前,部署未來,正是要在極端不確定下要做出無數判斷,這或許正是讀這本書的最佳時機。順帶一提,此書12月初將出中文版,由台灣八旗文化出版。



極端不確定性︰為不可知的未來做決策

(Radical Uncertainty︰ Decision-making for an unknowable future )

作者︰Mervyn King 及 John Kay

出版社︰ 美國W.W. Norton & Company

出版日期︰2020年3日

定價︰約103港元(Kindle版)

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文︰鄭靜珊