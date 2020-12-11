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【健康煮義】薑黃入饌（附食譜）​​​​​​​

名人薈萃 17:24 2020/12/11

分享：

這期繼續我們的薑黃主題，不知大家有否嘗試以薑黃入饌或是嘗試服用薑黃素精華呢？過去數個星期，筆者與幾位患病的朋友家人見面，一同分享飲食心得。

【健康煮義】Polly：蘋果可助降吸多餘脂肪（附食譜）：【下一頁

其中一位朋友的爸爸，他患上了膀胱癌，做了手術後遺症卻不斷。本來甚麼都吃的他，開始改變飲食習慣，同時食用營養補充劑，其中一樣就是薑黃粉沖劑，他雀躍地分享食用後精神更好，也深信薑黃的抗氧化能力，可助預防癌病復發。

的確這一年來，這個那個都病了，癌病更如傷風感冒般普遍。有朋友慨嘆大部人都市人所吃的都是嚴重加工的食品，基本上三高、癌症等疾病遲早都是找上門。聽來消極，但在日常生活上，我們還是可以努力選擇較為「乾淨」的食物，有機的、原形的、天然增強身體防禦力的補充劑，都是我們可以為身體做的，也是為我們所愛的人而應下的功夫。

薑黃素的抗氧化力，對於預防癌病有一定的作用外，近年研究人員亦開始於動物身上測試薑黃素對治療糖尿病的效用，研究人員發現讓患有二型糖尿病的大鼠服食薑黃精華45天後，血糖指數顯著降低，同時胰島素水平亦提早了。

另一方面，薑黃素亦具有抗炎的特性，對於維持皮膚健康有一定的幫助，亦能夠保護人體免受自由基侵害，延緩衰老。

薑黃白酒湯煮青口

材料：藍青口1磅、薑黃粉1茶匙、洋蔥1個、蒜頭3瓣、白酒500毫升、意大利香草1茶匙、芫茜或番茜1棵、橄欖油2湯匙、鹽和黑椒適量。

步驟：

一、洋蔥去衣切粒、蒜頭壓成蓉、芫茜或番茜洗淨切碎。

二、預備一個炒鍋，下油，中火炒洋蔥粒至軟身。

三、加入蒜蓉多炒2分鐘、加入薑黃粉和香草拌勻，然後加入白酒。

四、煮滾後加入青口，中火煮至開殼。

五、加入鹽和黑椒調味，最後灑上芫茜或番茜碎即可。

撰文 : Polly 兩度經歷癌病，珍惜呼吸着的日子，繼續經營健康小廚房，願感染這疲累城市中每一人。本欄隔周刊出。

欄名 : 健康煮義

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