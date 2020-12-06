【港元定期存款】10間大小行鬥劈港元定存 高息王5.2厘力保不變

踏入12月首周，已有10間大小銀行鬥減港元定期存款息，最矚目的是中銀香港 （02388） 一周兩連減。專家料存息續趨跌，皆因疫情嚴峻，而市場又水浸，料港銀暫毋須加息搶存，哪怕面對藍月亮 （新上市編號︰06993） 借爆孖展，以及拆息轉升。

上周正值跨月度，搶乘降息快車的10行中，包括渣打、東亞 （00023） 、信銀國際、華僑永亨及大新 （02356） ，以至虛擬銀行天星（Airstar Bank），齊調低半年期或以下存息。至於工銀亞洲、大眾銀行及中銀香港，更全面削減短中長息；集友則向1年長息開刀。

經歷12月開局的劈息潮，全周高息榜主要是3個月及半年有較大變化。先說3個月期，天星微削0.05厘、至1.05厘，已失守三甲，由首間虛銀眾安（ZA Bank）取代成為季軍（見表）。

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與此同時，信銀國際新推l.2厘，惟專攻大戶，起存額要求100萬元新資金，故晉級亞軍，與滙立（Welab Bank）看齊。此外，儘管3間虛銀罕有重上短存的5大高息榜，卻未能挑戰冠軍寶座，續由工銀亞洲的5.2厘膺「高息王」，在牌面上撼贏俗稱「長者iBond」的銀債、3.5厘的「保底息」，以及遠勝iBond （02349） 的兩厘保證息率。

論及半年期，同樣天星略砍0.05厘、至1.05厘，亦降一級至亞軍；一哥續由大眾財務的1.1厘雄霸。

反觀1年期沒變，就算集友再減息至0.82厘，但相對同業減幅尚算輕手，遂依舊冠絕長息榜之首。

龍頭大行一周兩連減 中小行齊休戰

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，疫情嚴峻，經濟活動又再陷半癱瘓；況且龍頭大行一周兩連減，相信中小行也在新冠肺炎肆虐下遏於搶存，爭相提早歲晚收爐休戰喘息，暫毋須急於在年關前逆市鬥高息；業界又指，同業為來年提早布局開打，但普遍轉戰綫，如花旗預告明年首季推1.8厘活期息，亦間接令定存的戰場收歛。

而反映跨年的1個月拆息8連漲，上周五（12月4日）升穿0.2厘，乃自今年3月以來，過去9個月的最長升浪；惟王良享預計不會升破0.5厘，畢竟市面銀根鬆動。再者，今年最旺丁的新股京東健康 （新上市編號︰06618） ，市傳吸引約80萬人認購，凍資約5,600億元，快將於明天（7日）開始回籠；而熱爆IPO藍月亮亦最多只籌98億元，市傳這內地洗衣液一哥首天孖展借出逾500多億元，超購約51倍，但先前史上集資王螞蟻上市曾鎖資逾1.3萬億元，也未足以令銀行掉頭加息，凸顯眼下市面絕未出現水緊。

順帶一提，單以大行來看，中銀香港於上周四（3日）全面調低短中長息，這間中資大行剛於11月26日才出手削息；如今相隔短短7天再全面降息，顯示同業減快加慢；而全周存息格價，竟乏加息的銀行，此現象在年關前極鮮見，在在反映頭寸充裕。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源