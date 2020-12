【美國大選】拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨拜登成為候任美國總統。拜登兒子亨特過往捲入「電郵門」醜聞,拜登周四(3日)表示兒子及其家庭成員,都不會從事與美國總統職務有利益衝突的業務。

美國大選舉行前數周,《紐約郵報》取得拜登兒子亨特(Hunter Biden)的電郵,揭示拜登(Joe Biden)2014年仍於奧巴馬政府擔任副總統時,亨特與烏克蘭能源公司Burisma之間的往來。亨特當時被指,利用拜登的美國副總統權勢謀取個人利益。

拜登(Joe Biden)周四接受美國CNN訪問時表示:

我的兒子及其他家人不會從事,任何與總統職位和政府有衝突的企業和業務。

(My son, my family will not be involved in any business, any enterprise that is in conflict with or appears to be in conflict with where there’s appropriate distance from the presidency and government.)