【中美角力】傳美讓孟晚舟認罪　換取回國自由

據華爾街日報 (Wall Street Journal) 報導，美國司法部正嘗試與華為副董事長兼財務總監孟晚舟達成延後起訴協議 (Deferred Prosecution Agreement)，一旦孟晚舟承認控罪，她就能被釋放並返回中國，同時控罪有可能被暫緩甚至撤銷。報導稱孟晚舟拒絕接受提議，並堅稱自己的清白。據了解，雙方將在本周五（12月4日）再度磋商。

【中美角力】人民日報再發文批評滙豐 孟晚舟案扮演極不光彩角色 【下一頁】

踏入12月，孟晚舟事件已持續整整兩年，目前孟晚舟正在溫哥華的住所中接受禁足，期間不得離開溫哥華。美國指控孟晚舟對滙豐銀行作虛假陳述，觸犯了美國對伊朗的制裁令。有質疑指美國對引渡孟晚舟的要求不合規定，亦令事件很快演變成中美加三國的外交風波。中方曾提出交涉，其後又發生康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）等涉及加拿大在華公民的案件，令中加關係陷入冰點。

中國外交部發言人華春瑩周五在回答媒體提問時沒有正面回應談判，但重申孟晚舟是無辜的，並稱孟晚舟事件充滿政治因素，是「徹頭徹尾地地道道的政治事件」，目的是打壓中國企業。目前為止，加方及代表孟晚舟的律師均未有對談判回應。

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