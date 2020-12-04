【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊

▲ 近日網絡安全研究團隊 IBM X-Force 發現，有黑客試圖盜取疫苗供應鏈資料，並對多間涉及分發疫苗的企業進行網絡攻擊。

新冠肺炎疫苗即將面世，最近英國政府批准輝瑞（Pfizer）研發的肺炎疫苗，將在下周率先為高危人群接種。不過，網絡安全研究團隊 IBM X-Force 發現，近日有黑客試圖盜取疫苗供應鏈資料，並對多間涉及分發疫苗的企業進行網絡攻擊。

據安全研究人員表示，從本年9月份開始，已發現有黑客團隊進行全球性網絡釣魚攻擊，並以疫苗供應鏈相關的企業作為目標，當中包括德國、意大利、韓國、捷克以及台灣等科技公司。據悉，黑客企圖冒充中國冷凍鏈供應公司的高層，向負責運送疫苗的公司發出釣魚電郵，藉此盜竊員工登入資料，以便日後入侵網絡，偷取有關疫苗分發等機密資料。

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IBM X-Force團隊指出，黑客的攻擊力十分強大，甚至達到國家級的攻擊水平，目前暫時尚未確認黑客的身份。IBM就建議，所有負責肺炎疫苗儲存和運輸的公司，應要時刻保持高度警惕。美國聯邦網絡安全機構CISA也表示，所有參與疫苗運送的機構，在未來需要加強網絡防禦，並留意黑客的攻擊行為及趨勢，以免疫苗資料遭不法分子盜竊。

責任編輯：李寶如