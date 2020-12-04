【大數據分析】基因測序檢測數據分析需求大　AWS推進階數據處理服務

▲ AWS 行政總裁Andy Jassy表示，企業從數據儲存到分析，就遇到不少挑戰。「現時我們每小時產生的數據，就已經比20年前數據總量要多，未來3年數據增長量，就比過去30年數據總量更多。

進入數碼世代，數據堪比黃金資產，儲存及分析數據成為大挑戰。Amazon Web Services（AWS）年度盛會 re:Invent上，行政總裁Andy Jassy就發布新的數據分析架構服務。

Jassy表示，企業從數據儲存到分析，就遇到不少挑戰。「現時我們每小時產生的數據，就已經比20年前數據總量要多，未來3年數據增長量，就比過去30年數據總量更多。」

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AWS首席雲計算企業戰略顧問張俠博士補充，現時各行業對數據儲存及分析的需求愈來愈大。「金融業處理交易數據量大增，其他如遊戲產業、媒體行業，甚至基因測序，新冠肺炎檢測等生命科學行業，都需要龐大的數據儲存及分析資源。」AWS就發布Amazon EBS io2 Block Express volumes，Jassy指，該儲存服務器架構有高達256,000 IOPS，每秒4,000 MB吞吐量以及64TB容量，可滿足大多數需大量輸入輸出（I/O intensive）的應用程序要求。

▲ 基因測序，新冠肺炎檢測等生命科學行業，都需要龐大的數據儲存及分析資源。（法新社圖片）

此外，會上亦宣布容器功能Amazon ECS Anywhere及Amazon EKS Anywhere。張俠表示，現時容器已開始普及。「以往容器一般在雲上運行，新功能可讓企業在自己的數據中心裡運行， 讓開發人員更簡單地部署容器軟件。」

其次，Jassy亦特別指出，人工智能應用將大大改變各行業，他就以酒店客戶服務熱線工作為例，並為此推出相關的AI應用。會上就推出客服人員專用Amazon Connect Voice ID功能，利用機器學習偵測客戶在來電求助的體驗，通過分析客戶的聲音，了解他們的情緒。「同時系統可以自動配對客戶的資料，讓客服人員更快反應，提供更個人化客戶服務。」此外，客服人員在查詢系統時，系統亦能通過自然語言處理（NLP）技術，了解客服人員以口語語法查詢，並快速提供答案。

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責任編輯：李彥煒