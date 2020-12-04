【保你大】羅國森：疫情下的旅保保障

你有多久沒去過旅行？至少都有大半年吧。疫情今年1月開始，3月之後基本上去完旅行回來都要隔離14天，即使你是旅遊癡，也不會這樣「浪費」時間吧！

本來，我們有機會在上周日（22日）「名正言順」去旅行的，這地方就是新加坡。誰不知，過去一星期，香港突然爆發第四波疫情，每日確診數字重回高雙位數水平（爆發了跳舞群組），當中不少更是源頭不明個案，反映社區有隱形傳播鏈。

跟新加坡透過「旅遊氣泡」達成的探親或旅遊安排，被迫臨時煞停，截稿時是延後兩星期，即12月初才啟動，最終仍要看疫情變化。

原來，芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐計劃12月初去新加坡，參加姨甥女的婚禮。本來她已準備買機票，但政府公布計劃延期之後，她一方面感到很失望，另方面也慶幸未買機票。

「本以為用多些錢做檢測，就可如常出門，但現在又要等了。最慘還是我的姨甥女，她的婚期已一再拖延，現在又可能推到年底了，希望到時疫情好轉吧！」芳姐無奈地說。

「靜待疫苗面世吧！」

「疫苗面世也不是馬上可以普及的，更重要是成效還未完全確定。」

「但總好過無！咦，芳姐，妳有沒有買旅遊保險？」

「如果我訂到機票，我就會馬上買，但現在順延了當然不會買。」

「那好！唉，過去半年，我的客戶未幫襯過我買旅遊保險，那些買了全年旅保的客人，也都不續保，直到可以無限制地去旅行才重新買過。」

「森哥，雖然今次不能成行，但我也想重溫一下疫情下的旅遊保是怎樣保障我們的。假設我確定行程後買了旅遊保險，但我去到外國準備入境時，因發燒或其他原因，被拒諸門外，旅遊保險是否可提供保障？」

「旅遊保險中，更改行程或縮短行程的受保原因，一般只可以是惡劣天氣、戰亂和自己的直系親屬身故或患上嚴重疾病或受重傷等等。如果是妳目的地的入境機關拒絕妳入境，妳被迫轉去其他地方，或者直接回港，相關的額外支出是不受保的。」

「如果是我旅遊目的地的疫情惡化，我最後選擇不去又如何？」

「Covid 19已是廣泛得知的傳染病，而且已大爆發，所以，保險公司不會接受以這個理由更改行程，即不會索償有關損失。妳的做法是通知保險公司延後這份保險，一般可以延後半年的。」

「萬一我在旅行時感染Covid 19，旅遊保險會保障我嗎？」

「在世衞把Covid 19列為國際關注的突發公共衞生事件後，個別保險公司的旅保暫時不保Covid 19，因為這是『已廣泛知悉』的事項。但有部分則仍提供醫療保障，即是在目的地旅行或公幹期間感染Covid 19，會賠償在當地的治療費用。」

「萬一我在當地未發病，回港後才確診，還可索償治療費用嗎？」「因為按旅保的正常安排，沒有在當地求醫，就很難證明妳是在旅遊期間染病，所以，回港後才首次求診是不受理的。不過，早前有保險公司也因應傳染病有潛伏期而提供一些彈性，例如回港後某日子前確診，也可透過『回港後覆診』條款索償。」

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