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新加坡批准售賣人造雞肉 成全球首個發售實驗室人造肉國家

環球政經 16:53 2020/12/04

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新加坡批准美國企業Eat Just，於國內發售人造雞肉，成為全球首個允許實驗室人造雞肉推出市面的國家。

【旅遊氣泡】港府宣布星港旅遊氣泡啟動日期延期至明年下一頁

在美國舊金山扎根的Eat Just研發人造雞肉。與植物肉不同，人造雞肉是透過實驗室培養動物肌肉細胞，而非以植物性蛋白質為基底而成，但仍然能夠提供一般肉類含有的蛋白質和氨基酸。

【IMD調查】最新人才競爭力報告　香港全球排14亞洲排名遜星洲下一頁

Eat Just 行政總裁泰特里克(Josh Tetrick) 表示，選擇新加坡為首個發售點，是因為新加坡是商業、科技和烹飪創新方面的領導者，將引領世界建立更健康、更安全的食品體系。他又表示，公司過去十年在細胞肉技術開發方面進步不少，加上肉類產量今年持續上升，為滿足消費者的強烈需求，有迫切需要研發更安全高效、且對環境危害更小的肉類生產方式。

據悉由於有關技術尚在初始階段，生產成本每塊需要 $50美金，但為迎合市場需要，售價將會降低，實際售價目前尚未公布。

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撰文 : 林展鋒

新加坡 食品 美國

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