旅發局：將不會舉行　除夕倒數、花車巡遊等　

旅發局於今日（4日）宣布，將取消除夕倒數、花車巡遊等活動。

新加坡批准售賣人造雞肉 成全球首個發售實驗室人造肉國家：【下一頁】

新冠肺炎持續，港府亦收緊限聚令措施，旅發局表示，今日(12月4日)起至明年1月3日舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮。市民可留家觀看，並學習不同類型的手作，如製作聖誕花環及燭台等。

旅發局除了在今年，將不會在維港兩岸舉行煙火倒數活動外，也取消舉辦花車巡遊。旅發局續指，「新春國際匯演」以往會有不少來自世界各地的知名隊伍來港，但受疫情影響，入境仍有限制，目前難以邀請外隊來港表演，因此，旅發局決定2021「新春節慶」將不會舉辦花車巡遊，目前正構思一個結合「線上+線下」的活動，詳情有待公布。

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯