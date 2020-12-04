【樓市熱話】樓價跌多少先合理？　網民：跌到人人買得起就合理

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）周五（12月4日）報175.54點，按周跌0.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，指數尚未反映第四波疫情爆發，展望樓價於現水平反覆爭持，將於未來數周開始反映。雖然樓價指數下跌，惟不少人認為樓價易升難跌。有網民在討論區上發文質疑，在環球量寬的情況下，樓價真的會下跌？又問樓價跌多少才叫合理？

有網民坦言，樓價跌到人人買得起，這才算合理。不過，值得留意的是，不少網民也認為，樓價易升難跌，皆因港人住宅需求大，而且在環球量寬的年代，不少人也傾向買樓保值。

【樓市熱話】樓市只升不跌？ 網民：有升升跌跌才正常【下一頁】

其他網民回應：

咁多人租樓，租金都夠供樓，樓市點會跌

好多人覺跌到成本價合理，本人不同意。經濟已穿08年低位，應跌到08年才算合理

建築材料，人工格價狂升，樓價點跌？

跌到我買得起，我想買野既時候先叫合理

香港人揸住啲錢冇用，唯有買樓，買港樓，題主應該問升到咩位叫合理

香港地一日有咁多人，一日都有需求，有能力果D又唔會想幫人供樓，所以持續高企

【弦雅價單】最平折實385萬 最貴不用600萬 佳兆業集團：西九震撼價推出【下一頁】

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