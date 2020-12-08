【源‧來自有機@iM網欄】秋冬乾燥天潤膚恩物 乳木果油功效視乎提煉方法

踏入秋冬乾燥天，大家都會搽潤膚膏、潤手霜，其中最多人認識的滋潤保濕成份，除了橄欖油和椰子油，乳木果油應該也在榜上頭幾位。乳木果油的學名是 Butyrospermum parkii (shea) butter，是不少滋潤保濕產品的主要成份。但原來不是所有成份表中的乳木果油的功效都一樣！

乳木果源自非洲，在非洲已經使用了數百年。每年夏天，都會在樹上結出果實，初榨乳木果油是從種子提煉出來的油脂。農夫用手採摘乳木果的果核，曬乾，然後烘烤脫水，再用手壓碎，去衣，放在石磨磨成棕色糊狀物，再製成白色的乳木果油。

最純淨優質的乳木果是有機、未經精製、不經化學處理、不含漂白劑、防腐劑和添加劑；這種提煉最原始乳木果油的方法保留了最天然珍貴的養份，包括維他命和礦物質，並自然地保存它獨有的堅果味、煙熏味。乳木果油的顏色由灰白色到灰色甚至金棕色到綠色，視乎果實的成熟程度。

乳木果油中的精製程度越低，天然養份便越多。就好像麵包，不太精製的天然全麥麵包含有豐富的天然纖維、維他命和小麥蛋白；但白麵包就相反了！

未經精製的乳木果油對溫度變化非常敏感，以它製成的產品經常會出現顆粒，雖然這些顆粒接觸到皮膚便會立即融化，但是比較難控制。那麼為什麼仍然有生產商選擇使用未經精製的乳木果油？

未經精製（即原始）的乳木果油是一種非常好的潤膚劑，可輕易滲透入皮膚肌底層，為皮膚提供保濕滋潤。初榨乳木果油含有大量的維他命A和E，以及植物固醇類、三萜烯、脂肪酯和酚酸。維他命A和E對修復皮膚損傷很重要；植物固醇類和三萜烯有助於舒緩皮膚過敏；酚酸有助保護細胞。初榨乳木果油可保護皮膚免受紫外線的傷害，並軟化和治愈乾燥爆拆和老化的皮膚。

未經精製的乳木果油還有以下好處：

可均勻膚色

迅速吸收，不殘留油膩物，如礦物油基產品

滲透到皮膚的表皮層深處，有助於恢復成熟皮膚的彈性，並防止導致乾燥、龜裂和妊娠紋的細胞破裂

刺激細胞活動，對抗衰老、修復粗糙、受損的皮膚

使皮膚和頭髮恢復自然光澤

不阻塞毛孔

活化肌膚，保持皮膚水分

幫助傷口癒合，並具有抗炎特性，可改善疤痕

用於舒緩濕疹、燒傷、皮疹、嚴重乾燥的皮膚，並減輕牛皮癬的刺激

滋養髮絲

滋潤乾燥、暗淡、過度燙染的頭髮，從而更亮澤和更容易梳理

幫助防止脆弱的頭髮斷裂，促進頭髮生長

精製乳木果油

至於精製乳木果油，這些乳木果油會經過一個或多個過濾系統，使用化學品或其他方法進行除臭，以去除天然的堅果氣味；同時可能經過化學方法或過濾系統漂白；此外，因為天然保持其新鮮的天然抗氧化劑和維他命已被去除，亦可能需要添加防腐劑，以防止其變壞。

超精製乳木果油

護膚化妝品行業最廣泛使用的是超精製乳木果油，主要使用溶劑，一種更便宜、快捷有效的提取方法。這種乳木果油會被重複過濾，經過除臭，漂白成純白色，然後進一步加工以生產出柔軟、光滑質感的產品，便於批量生產機器將它摻入商業乳液中。由於已去除了作為天然防腐劑的天然抗氧化劑和維他命，因此通常會添加防腐劑。除基本保濕功效外，這種過度加工的成份不再保留乳木果油任何寶貴的滋養或療癒功效和特性。

因此，同樣稱為「乳木果油」，但實際上提煉方法和功效大不同！當你選擇乳木果油護膚品和個人護理產品，最好選擇使用有機認證、未經精製的乳木果油為成份的產品，以獲得最佳的滋潤滋養功效。

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