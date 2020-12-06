【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】輕鬆煮婦的寶物 綜合香料之王 Ras El Hanout （含食譜）

Ras El Hanout 摩洛哥式香料粉，阿拉伯語的意思是「一店之長」，就是將香料店最好的香料混合在一起的意思。普遍認為 Ras El Hanout 源自於香料之國摩洛哥，那裡的香料市場很大，每個家庭每頓飯都使用香料，並且永遠在尋找更好的味道。

長久以來，摩洛哥一直是香料進出歐洲的窗口，因此成為全球香料市場其中一個最重要的港口。 如果想尋找一隻充滿異國情調的香料，去在摩洛哥找絕對不會錯。 時至今日，摩洛哥的香料市場每天依然有無數的經商者和遊客慕名而來，絡繹不絕。

摩洛哥大多數香料店都有名為 Ras El Hanout 的綜合香料，就是將他們店裡最好最頂級的香料以最完美的比例混合在一起，在所有鹹食上都適用，味道堪稱一絕。更有趣的是，每個品牌、店舖、家庭都有自己做 Ras El Hanout 的獨門秘方，並且非常自豪！

▲ 香料市場內的香料色彩繽紛、琳琅滿目，令精神為之一振！

你可能會想：如果每人都有不同的配方，但它卻可以適用於所有菜式，那怎麼可能？！答案在於成分的比例，以及某些香料基調是常見的。有些香料對所有食物都有很好的提味作用，所以無論在摩洛哥，阿爾及利亞還是黎巴嫩，它們都會被加入Ras El Hanout 中。芫荽、孜然、薑、辣椒、肉桂和肉荳蔻幾乎都會存在，之後就是每家店自己能夠採購到什麼或每個家庭的秘方，令Ras El Hanout 的味道更出眾。

Ras El Hanout綜合香料可能是你從來未試過的味道。 有些商舖會加入玫瑰花粉增添香味，用於帶強烈氣味的食物上效果非常好，有些商店（例如我們）則會加入荳蔻和帶異國風味的胡椒科香料，例如多香果（Allspice）和蓽澄茄（Cubeb），其甜味及複雜口味配合得剛剛好。每個家庭的Ras El Hanout都有其獨特配方，許多家庭傾向不加入富異國口味的香料，只用上基礎的成分，那味道就會類似葛拉姆馬薩拉 （Garam Masala）。 如果加上其他額外成分並正確地混合，Ras El Hanout會帶有許多不同層次的味道，這些味道會在你慢慢咀嚼時逐漸散發出來……就好像優質的葡萄酒一樣。

那 Ras El Hanout 辣嗎？ 非常非常輕微。 Ras El Hanout本來就像是展示世界上不同味道的香料，加入太多的辛辣會將它破壞。 雖然帶有少許的胡椒粉和辣椒，但其他所有成分令它非常易入口，即使是小孩子也可以吃得到。 這是一種難以言喻的神秘味道。 我們嘗試用我們的 Ras El Hanout 烹調多種不同食物，每樣都美味可口：慢燉蔬菜塔吉鍋（Vegetable Tagine）、番茄湯、鷹咀豆泥蔬菜球（Falafel）、牛扒、烤薯仔、雞肉和羊肉串，非常好用。

以下是一個簡單食譜，用上 Ras El Hanout 就可以輕鬆令普通菜式生動起來，下次聚會毫不費力就可炫耀一番！

摩洛哥蔬菜塔吉鍋 （Moroccan Vegetable Tagine）

▲ 這就是塔吉鍋！帽子型的鍋蓋將水份鎖在鍋中循環，水份幾乎不蒸發掉，食物味道更濃郁！

材料:

2-3湯匙橄欖油

1個白/紫洋蔥，去皮切碎

5瓣大蒜，去皮切碎

1個薯仔，去皮切成大塊

100克法國豆，切成1-2寸

1小椰菜花，切成大塊

1杯鷹嘴豆（罐頭裝倒出洗淨，乾的則浸泡過夜）

任何其他蔬菜或豆類：蘑菇、腰豆、紅蘿蔔、粟米粒、豆類都可以

4粒小番茄，去皮切碎

3茶匙 Ras El Hanout

2-3杯蔬菜高湯，取決於你的鍋多大（也可以用熱水代替）

少許鹽調味

少許檸檬汁調味，約1茶匙

芝麻、杏仁片，裝飾用

煮法：

1. 在一個深鍋中（最好是沉重的鑄鐵或像我們的照片所示的塔吉鍋），下橄欖油加熱，並加入洋蔥和大蒜。 用小火煎並保持攪拌約5-10分鐘，直至變軟

2. 加入所有切碎的蔬菜、鷹嘴豆、少許鹽和一半的 Ras El Hanout，攪拌均勻

3. 加入切碎的番茄，加大火再煮幾分鐘，繼續攪拌

4. 現在加入高湯、再加少許鹽及剩餘的 Ras El Hanout， 拌勻然後蓋上鍋蓋，小火煮至少20分鐘，直到蔬菜變軟

5. 加入檸檬汁，試味並按需要加入少許鹽，適量調味

6. 離火，灑上芝麻、杏仁片，整鍋上菜，配米飯或藜麥享用

▲ 摩洛哥蔬菜塔吉鍋 （Moroccan Vegetable Tagine）

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