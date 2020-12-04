【法律迷思】慎用網上「機械理財顧問」以減低風險

最近網上「機械理財顧問」流行，它的出現甚至改變了我們投資的方式。網上投資平台近年愈趨普及，它們不僅方便易用，收費還可能低於傳統中介人。投資者可以利用流動裝置隨時管理財富、投資，甚至獲取投資建議，但使用這些平台亦涉及不同風險，因此投資者在使用前須清楚了解它們的運作及相關保障。

網上投資平台上投資平台的風險

作出投資決定時，由於缺乏銷售或財務顧問提供切身協助，投資者只能依靠自身的投資知識和經驗，及平台「人工智能」所提供的資訊，因此他們在作出決定前可能無法完全了解投資產品的性質和風險。另外，雖然互聯網上有不少金融資訊，但是資料的準確性與可靠程度並無保證。

網上投資平台的保安及私隱問題亦須特別關注。黑客有機會企圖破解防火牆、密碼和其他保安措施入侵網上帳戶，而且這些平台可能涉及不同私隱問題，包括個人資料外洩、未經授權或非法使用客戶資料等。

證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》

證監會發佈的《網上分銷及投資諮詢平台指引》提供了具體指引予涉及透過網上平台提供交易指示的執行、分銷和諮詢服務的證監會持牌人或註冊人。

網上平台營運者在其平台上登載資料和材料時應以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，當中包括以此態度揀選、委任及持續監察第三方服務供應商，以使營運者本身能合理地信納由該服務供應商提供的資料是準確及可靠的。

至於「機械理財顧問」在招攬潛在投資者時，必須確保提供關於其服務的充足準確資料（如其服務之風險、局限性及真人參與程度），令投資者作出有根據的決定；而當機械理財顧問獲聘用後，應從投資者獲得足夠資料以便按他們的需要提供適當意見。

網上交易保安及私隱注意事項

選用保安措施完善的平台有助保障個人權益，但投資者亦須實行一些保安措施保障自己。投資者應設定較難破解的密碼並作定期更改，同時密切留意所有交易及帳戶資料有否出現未經授權的改動。他們只應使用可信及安全的電腦或手機登入帳戶，並在完成交易後登出系統，同時避免使用公共Wi-Fi網絡及下載來歷不明的軟件，亦不要儲存密碼於電腦或手機上。

至於網上平台營運者須採取合適保障客戶資料及私隱的措施，以符合香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》的規定，而有關資料私隱保障的資訊可以到筆者專頁了解更多。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！