英國電訊商引進AR眼鏡　明年首季率先在德國、西班牙發售

▲ 英國電訊商Vodafone日前宣布，將會於明年首季把Nreal Light AR眼鏡產品打入歐洲市場，並率先在德國和西班牙推出。

中國廠商Nreal早前宣布推出擴增實境（AR）眼鏡，成功吸引不少人注目。英國電訊商Vodafone日前宣布，將會於明年首季把Nreal Light AR眼鏡產品打入歐洲市場，並率先在德國和西班牙推出，然後再在英國上市。

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據悉，Nreal的增強現實眼鏡Nreal Light是一款類似太陽眼鏡風格的輕便型頭戴式設備，透過晶片商高通（Qualcomm）的XR認證計畫開發完成，其使用方式是透過USB-C連接Android手機，就能夠提供流動的混合現實（MR）和增長現實（AR）功能。

據外國傳媒報道，Vodafone希望透過將AR技術與正在鋪設的5G網絡結合，給予消費者更多的5G應用方案。而Nreal Light是利用內建的高通Snapdragon技術，將重量為106g的眼鏡，增添兩枚空間計算鏡頭、兩組咪高峰和兩個相機鏡頭。用戶可透過Nreal Light眼鏡的增強現實技術，把虛擬物體透過眼鏡投影到現實世界中，更可與周邊環境保持互動。而混合現實則是將程式與現實世界環境混合，用戶可與虛擬的3D物件進行互動，並將會有影片、遊戲或生產力程式搭配使用。

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責任編輯：施雯雯