【美股焦點】大摩稱美股超買　短綫有回調風險但屬買入良機

▲ 摩根士丹利認為，美股目前處於超買。

美股表現持續強勢，標普500指數再創新高，道指亦再重上3萬點大關。惟摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson表示，美國股市處於「超買」狀態，近期飆升之後面臨短綫的回調風險。他表示，很多人忽視的了美債收益率持續上揚的風險，由此引發的不安情緒可能導致股市下跌。

美滙指數曾失守91關【下一頁】

目前10年期美債孳息率已重上0.918厘，主要由於近期市場風險偏好上升，國債價格下跌。Wilson表示，現時股市已經超買，而且估值可能有點過高。市場面對的風險是，隨着10年期美債收益率開始上揚，美國股票市場估值有機會被重估。

對美國紓困法案的樂觀情緒重燃以及疫苗方面傳來的積極消息，推動本周美債收益率飆升。Mike Wilson認為，債市收益率走高最終可能導致股票估值被調低（在現金流折讓模型計算下，息率上揚會令股票當前價值下跌）。目前，標普500指數估值處於互聯網泡沫破滅以來的高位。

不過，Mike Wilson也認為股市遭到拋售或許是買入良機，任何回調都會「使我更願意投入資金」。

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編輯︰侯景成