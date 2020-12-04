【美團股價】富瑞：美團外賣及到店業務增長復甦　升目標價至360元

▲ 富瑞指，美團外賣業務增長強勁，8月單月交易用戶人數創下歷史新高。

美團 （03690） 今日收市後正式加入恒生成份股，美團股價今日造好，收報288.8元，升4.7%，成交155.6億元。富瑞指，美團外賣業務增長強勁，8月交易用戶人數創下歷史新高，而美團擁有紮實的客戶基礎和物流運輸網絡，預料這些因素可鞏固美團在內地一綫及二綫城市的外賣市場龍頭地位。富瑞對美團維持「買入」評級，目標價調高至360元。

8大行如何看美團前景？【下一頁】

到店業務方面，美團到店餐廳銷售額快速增長，其他到店業務（例如寵物護理）收入亦見上升。富瑞預測，隨着疫情對經濟影響逐漸減退，更多商家完全恢復營運，預料美團廣告及佣金收入將可有進一步增長。

酒店業務方面，美團第三季酒店業務收入按年增幅轉正，富瑞預測，美團未來亦有望可擴大精品酒店市場份額。

美團指反壟斷法有助互聯網及科技可持續發展【下一頁】

富瑞亦看好美團新業務社區團購「美團優選」，因美團線下配套措施較為完善，在倉庫、團隊管理、研發物流系統等方面發展成熟，例如美團單在今年已增添約100間倉庫，因此預計美團能有效打進一線及二線以下的城市，擴大市場份額。

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編輯﹕賴奕羚