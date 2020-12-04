【航空業自救】波音終於有訂單　Ryanair訂購逾75架波音737Max客機

▲ 愛爾蘭航空公司瑞安航空（Ryanair）將訂購逾75架波音737 Max客機。

波音公司（Boeing）旗下的737 Max客機因為兩次致命的墜機意外，而於去年3月被勒令停止使用，但近日美國聯邦航空局批准該款客機可以重新恢復服務。不過，負責歐盟成員國和英國的歐盟航空安全局（EASA），則尚沒允許波音737 Max客機重新投入服務。

美國聯邦航空局批准波音737 Max客機投入服務後，據BBC報道，愛爾蘭航空公司瑞安航空（Ryanair）將訂購逾75架波音737 Max客機。 而該航空公司早前已同意購買135架客機，是次額外增訂波音737 Max客機，將令訂單金額達約220億美元。其預料，將在明年年初交付客機。

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買波音737 Max客機有優惠

對於是次的交易，波音公司行政總裁David Calhoun認為是「實現更大訂單的開始」。不過，兩間公司均未有透露購買波音737 Max客機的確實價格，但透露航空公司今次購買會獲得折扣優惠。

不過，David Calhoun強調，現時沒有計劃大幅度減價吸客，並不認為需要依靠折扣優惠吸客，皆因「我們確信會復甦」，並會繼續靜待恢復的時刻。

責任編輯：馬意文