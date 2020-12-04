【新股IPO】裕勤控股2110暗盤升逾3成　一手帳面賺750元

上一篇文章
【恒指夜期】滙豐倫敦突破44關 夜期升21點（不斷更新）
香港海事建築工程分包商裕勤控股 （新上市編號：02110） 今暗盤，富途暗盤收報0.30元，較招股定價0.225元升33.3%，一手（10,000）股帳面賺750元，公司將於12月7日掛牌。
於耀才暗盤現報0.305元，升35.6%；輝立暗盤現報0.295元，升31.1%
|券商
|現報
|招股價
|升幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|0.300
|0.225元
|33.3%
|750元
|18：30
|耀才
|0.305
|22.2%
|800元
|19：30
|輝立
|0.295
|31.1%
|700元
|18：30
裕勤高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|0.335
|48.9%
|1100元
|0.247
|9.8%
|220元
|耀才
|0.320
|42.2%
|950元
|0.235
|4.4%
|100元
|輝立
|0.330
|46.7%
|1050元
|0.225
|0%
|0元
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】藍月亮6993今起招股 孖展暫錄164億超購15倍、國際配售已足額