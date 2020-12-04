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【新股IPO】裕勤控股2110暗盤升逾3成　一手帳面賺750元

新股IPO 18:42 2020/12/04

分享：

裕勤將於12月7日掛牌。

香港海事建築工程分包商裕勤控股 （新上市編號：02110） 今暗盤，富途暗盤收報0.30元，較招股定價0.225元升33.3%，一手（10,000）股帳面賺750元，公司將於12月7日掛牌。

於耀才暗盤現報0.305元，升35.6%；輝立暗盤現報0.295元，升31.1%

券商 現報 招股價 升幅 一手賺 收盤時間
富途 0.300 0.225元 33.3% 750元 18：30
耀才 0.305 22.2% 800元 19：30
輝立 0.295 31.1% 700元 18：30

裕勤高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 0.335 48.9% 1100元 0.247 9.8% 220元
耀才 0.320 42.2% 950元 0.235 4.4% 100元
輝立 0.330 46.7% 1050元 0.225 0% 0元

 

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香港股票 裕勤控股（02110） IPO

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