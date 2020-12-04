【中美關係】中海油：密切跟蹤納入黑名單後續進展　大和：股價短期有負面影響、長遠受惠油價回升

▲ 大和資本認為，中海油母企納入黑名單，將限制中海油向美國投資者籌集資金。

美國國防部將中芯國際 （00981） 及中海油 （00883） 母企加入黑名單，指控中芯國際及中海油屬於解放軍控制企業。中海油收市後發公告，指正在綜合評估以上情況對集團的影響，也將密切跟蹤後續進展。券商大和資本認為，中海油母企納入黑名單，將限制中海油向美國投資者籌集資金，美國公司亦難以向中油提供服務及技術支援，預期事件對中海油股價構成負面影響，因美國投資者或被迫沽售中海油持股。中海油跌3.9%，收7.4元。

中芯跌逾5%，指從不涉軍事用途【下一頁】

大和指，現時仍未看到列入單名單對中海油日常營運有任何影響，並質疑措施的有效性會否延續至拜登上場後。雖然中海油短期股價料較波動，維持「跑贏大市」評級，相信中海油可受惠於油價逐步回復正常化。

該行稱，最壞情況下，中海油的美國項目會受到影響，包括Eagle Ford & Rokies、Stampede及Appomattox項目，但根據過去經驗，中海油日常營運應不會有影響，對中海油其他海外項目或內地項目的衝擊也不大。

大和又相信，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 被美國加入黑名單的可能性較低。

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編輯：陳韻妍