  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (五) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】中海油：密切跟蹤納入黑名單後續進展　大和：股價短期有負面影響、長遠受惠油價回升

股市 17:16 2020/12/04

分享：

大和資本認為，中海油母企納入黑名單，將限制中海油向美國投資者籌集資金。

美國國防部將中芯國際 （00981） 及中海油 （00883） 母企加入黑名單，指控中芯國際及中海油屬於解放軍控制企業。中海油收市後發公告，指正在綜合評估以上情況對集團的影響，也將密切跟蹤後續進展。券商大和資本認為，中海油母企納入黑名單，將限制中海油向美國投資者籌集資金，美國公司亦難以向中油提供服務及技術支援，預期事件對中海油股價構成負面影響，因美國投資者或被迫沽售中海油持股。中海油跌3.9%，收7.4元。

中芯跌逾5%，指從不涉軍事用途【下一頁】

大和指，現時仍未看到列入單名單對中海油日常營運有任何影響，並質疑措施的有效性會否延續至拜登上場後。雖然中海油短期股價料較波動，維持「跑贏大市」評級，相信中海油可受惠於油價逐步回復正常化。

該行稱，最壞情況下，中海油的美國項目會受到影響，包括Eagle Ford & Rokies、Stampede及Appomattox項目，但根據過去經驗，中海油日常營運應不會有影響，對中海油其他海外項目或內地項目的衝擊也不大。

大和又相信，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 被美國加入黑名單的可能性較低。

相關文章：【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

相關文章：中海油首個海上風電項目併網發電　持股47%

 

編輯：陳韻妍

香港股票 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 拜登 中美關係 中芯國際（00981） 美國國防部 石油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元