分三階段免費為民眾接種 法國料下月初啟疫苗接種工作

多國陸續公布全民接種疫苗計劃。法國總理卡斯泰表示，將分三階段為國民接種新冠疫苗。

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法國政府預料本月底可取得約2億劑疫苗，分三階段為民眾免費接種疫苗，並於下月初開展疫苗接種工作，先為前線護理人員及100萬名護老院長者接種，2月開始按年齡及健康狀況為1400萬名高危人士接種疫苗，預計其餘人士能在春季開始接種。卡斯泰補充，若歐盟和法國衛生部門批准，最快可於本月底展開接種計劃。

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總理卡斯泰表示，已從明年的財政預算中撥出15億歐元，確保所有國民及受社會福利保障人士均能免費接種疫苗。他又表示，接種計劃並非強制性，但強調疫苗安全，敦促民眾盡可能接種。

法國近日新增確診個案回落，周四新增約1.2萬宗確診，較前一天少約1300宗。卡斯泰認為法國疫情正在改善，相信未來新增確診個案可能回落至一萬宗以下，封鎖措施亦有望在兩周後放寬。

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