  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (五) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

分三階段免費為民眾接種 法國料下月初啟疫苗接種工作

環球政經 15:50 2020/12/04

分享：

多國陸續公布全民接種疫苗計劃。法國總理卡斯泰表示，將分三階段為國民接種新冠疫苗。

拜登擬要求民眾百日戴口罩 證疫苗安全將公開接種下一頁

法國政府預料本月底可取得約2億劑疫苗，分三階段為民眾免費接種疫苗，並於下月初開展疫苗接種工作，先為前線護理人員及100萬名護老院長者接種，2月開始按年齡及健康狀況為1400萬名高危人士接種疫苗，預計其餘人士能在春季開始接種。卡斯泰補充，若歐盟和法國衛生部門批准，最快可於本月底展開接種計劃。

【俄國疫苗】俄羅斯研發「衛星V」新冠疫苗 於下周起展開全國大規模接種 醫生和教師將獲優先下一頁

總理卡斯泰表示，已從明年的財政預算中撥出15億歐元，確保所有國民及受社會福利保障人士均能免費接種疫苗。他又表示，接種計劃並非強制性，但強調疫苗安全，敦促民眾盡可能接種。

法國近日新增確診個案回落，周四新增約1.2萬宗確診，較前一天少約1300宗。卡斯泰認為法國疫情正在改善，相信未來新增確診個案可能回落至一萬宗以下，封鎖措施亦有望在兩周後放寬。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

疫苗 歐盟 法國

上一篇文章

【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨

下一篇文章

【內地熱話】東莞部分公廁攞紙巾須靠人臉識別　網民：乾脆就別放，不然就收費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【弦雅價單】最平折實385萬　最貴不用600萬　佳兆業集團：西九震撼價推出
【弦雅價單】最平折實385萬　最貴不用600萬　佳兆業集團：西九震撼價推出
天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高　明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）
天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高　明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）
【強積金】MPF戶口20年滾存逾120萬　MPF贏家授3大心得
【強積金】MPF戶口20年滾存逾120萬　MPF贏家授3大心得
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽
【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）