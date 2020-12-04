【BNO移民】10月BNO發放量近6萬本創紀錄新高　今年領取數已超往年

▲ 10月BNO發放量近6萬本創紀錄新高，今年領取數已超往年。

近期移民或BNO移民成為全城熱話，英國政府放寬香港BNO護照持有人移民限制後，續領或補領BNO的申請大增。外電指，英國護照署的數據顯示，自7月起BNO月度發放量急升，今年首10個月有約21.6萬名香港居民拿英國護照，超出了1997年來任何一年的全年數字。

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單計今年10月，英國向近6萬名港人發放了BNO，較去年同期高52%，創英國護照署2015年來開始編制數據後的月度紀錄。若按每小時工作8小時計，當月發放BNO的頻率相當於每5分鐘五本以上。

早前有報道指，英國內政部預計，BNO持有人的人數將在今年年底突破73萬人，比今年2月時的持有人數目激增約110%。

英國政府表示，持有BNO護照的港人明年1月31日起可申請居留英國的簽證，居住英國5年後可申請永久定居，12個月後可再申請入籍為英國公民。

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編輯：袁諾曦