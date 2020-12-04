拜登擬要求民眾百日戴口罩 證疫苗安全將公開接種

美國新冠疫情於感恩節假期後有惡化跡象。美國候任總統拜登表示，上任後將要求民眾配戴口罩100天，他又已邀請國家過敏症和傳染病研究所所長福奇留任，稱只要福奇確認疫苗安全，他亦會接種。

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美國過去一日新增超過19萬宗確診個案，近三千人死亡，當局預計未來數星期入院和死亡數字都會急增。拜登在大選後首次接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，宣誓就任後的第一件事，就是要求民眾戴口罩100日，並會運用行政權力，要求所有進入政府建築物的人士戴口罩。

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拜登又表示曾與福奇進行視像會面，席間已要求福奇於新政府留任，並邀請他出任首席醫學顧問和抗疫專責小組成員。拜登坦言明白民眾對疫苗效用失去信心，只要福奇確認接種新冠疫苗是安全，他亦願意公開接種。美國前總統奧巴馬、喬治布殊和克林頓較早前均作出類似承諾。

根據最新民意調查指，目前只有六成美國民眾願意接種新冠疫苗，但數字仍較9月份的約五成多。

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