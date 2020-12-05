【科技一周回顧】英國明年9月禁電訊商安裝華為5G設備　社交媒體MeWe崛起或湧現「移民潮」

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【華為禁令】英國追隨情報盟國做法 明年9月起禁電訊商安裝華為5G設備

英國政府為追隨美國、澳洲等情報盟國做法，早前不斷出辣招禁止電訊商採用華為5G，最新還宣布，當地電訊公司明年9月起，將不得安裝新的華為5G網絡設備。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）在一份聲明表示，正為清除5G網絡中的高風險供應商，開闢一條明確道路。並且將透過前所未有的力量來識別及禁止對國家安全構成威脅的電訊設備。

<<【取代華為】英國宣布成立5G研究實驗室 擬取代華為技術

2. 【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

網民近年對不少主流、熱門的媒體平台如Facebook、YouTube的批判聲音不斷，包括Facebook被指因利益而進行政治、言論審查，以及YouTube引入「黃標」機制等而引來爭議。而本港以及海外日前更分別湧現MeWe、Rumble、Gab、Parler「移民潮」，網民指出社交平台MeWe是最理想取代Facebook、Rumble則是取代YouTube等的說法，背後原因為何？

<<【取代Facebook】社交平台MeWe崛起 用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

3. Google Play香港2020年度排行榜 健身App疫下崛起

蘋果公布2020年度最佳Apps及遊戲名單 居家辦公帶動健身及視像通訊App興起

隨著12月到來，Google Play香港今（1日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括最佳應用程式、最佳遊戲、以及由Google Play用戶投選的最受歡迎獎項。而在2020年，顯然因為疫情促使一些有趣的趨勢，如手機遊戲、健身工具等均榜上有名。另外，Apple同樣也揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括年度最佳Apps及遊戲獎項。據資料顯示，健身程式「Wakeout!」獲選為App Store 2020年度iPhone最佳應用程式。該程式是由Andres Canella所開發，主要設計出多種有趣的健身運動，讓用戶輕易將適量的運戶融入在生活中。

4. Google揭發iPhone存在重大漏洞 黑客可利用AirDrop遙距控制手機

近日，Google旗下的資訊安全團隊「Project zero」，揭發iPhone系統存有重大漏洞。黑客可以透過利用AirDrop遙距控制手機，並讀取用戶的相片、郵件及訊息等內容，甚至可同時入侵多個iOS裝置。研究人員表示，是次共花費6個月時間進行研究及測試，幸好暫時尚未有任何證據證明，該漏洞曾經遭到黑客攻擊。據官方消息指出，蘋果已在本年5月成功修補該漏洞。

責任編輯：李寶如