【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨

本港新冠肺炎每日確診個案持續上升，經濟前景更為不明朗，看淡前景而急趕沽貨為上的業主也增加。最近一名本地資深投資者因看淡後市，同時本身也陷財困，故以蝕本價沽出北角柏傲山2房自住單位，蝕讓約10萬元。

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美聯物業首席高級營業經理王俊安表示，該行剛促成北角柏傲山5座中層D室單位，實用面積約為597平方呎，為兩房間格。原業主為一位本地資深投資者，上述單位原購入自住，後來因財政問題而打算將單位沽出。據了解，該業主曾將單位拍賣，但未成功出售；最後惟有再減價至1,550萬元，獲外區客承接，折合實用呎價約為25,963元。

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王俊安指，新買家為外區客，見屋苑樓齡淺及單位樓價吸引及合預算，故斥資入市作自用。他又指，原業主於2016年5月份以約1507.9萬元購入上述物業，是次轉手帳面僅輕微獲利約42.1萬元，但若計入印花稅及代理佣金等，實為止蝕雜場。

王俊安表示，現時柏傲山仍有不少由投資者持有的筍價盤，「部份投資者為求沽貨，願意以平手離場，如2座高層B室，實用面積1,170平方呎，業主以3,316萬元購入，現以3,600萬元放盤，計入使費後，近乎願意以平手出貨。」

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記者：陳詠妍