【心中有富@iM網欄】全美國星巴克休業一個下午，為甚麼呢？

提起星巴克，大家會想起甚麼呢？咖啡豆、舒適的環境、年輕的員工和在咖啡杯寫上你的名字的親和本領？這些都是星巴克必有的元素，原來創辦人舒爾茨的理念不僅是經營一間咖啡連鎖店，更致力打造成為消費者除了家和工作之外的第三個家（The Third Place)：顧客每天的第一杯咖啡在家裏喝，第二杯便是在公司喝，所以星巴克致力成為取代家和辦公室的喝咖啡的更佳選擇，讓每一位消費者都能夠感受到賓至如歸、溫暖不被打擾的感覺，甚至期望下一個改變世界的創新章念就在這裏發生。

但隨着星巴克的高速發展，分店越開越多，管理越來越困難，加上創辦人舒爾茨早年退下火綫，星巴克在2008年伴隨着世界金融海嘯，陷入了前所未見的困難，甚至走上破產邊緣，股價由2006年高峰$18美元下跌至4美元，不少華爾街金融分析師表示星巴克氣數已盡，即將步向滅亡。

在這時候，星巴克創辦人舒爾茨重新回到公司，致力成為星巴克的品牌醫生，決心要讓星巴克重新振作，他清楚明白公司近年快速發展，不少員工未必明白公司的理念，以為公司只是一間普通賣咖啡的連鎖店，就算連公司的管理層，也只是盲目追求財務報告上的數字，結果當生意差的時候，管理層只懂節省成本，删除分店多餘的裝飾甚至人手，推出一些毫無意義的附加推銷物品，漸漸客人認為星巴克是金錢掛帥，而不再是他們的第三個家，和普通的咖啡店無異。

舒爾茨在2008年的某天，他做了一個震驚美國整個市場的決定，他決定讓全美國7100個分店全部休業3小時，店員需要在店中利用錄像機參看由他主講的講座，講座的內容包括星巴克品牌理念、現正面對的問題，日後應對方案。即使休業3小時帶來的生意損失是可觀的數字，但創辦人認為這3小時的休業是絕對值得的，因為他要每一位員工都要認真停下來，重尋品牌的核心價值和經營初心。就在那一天開始，經過一連串的撥亂反正和改革措施，星巴克最終成功渡過了難關，生意拾級而上，股價升至近年高位！

刻下經營環境惡劣，不少企業頻臨倒閉或深陷財困，與外在各種挑戰不無關係，但企業經營者也不妨停下來「問自身」：想想自身營運本來有沒有偏離軌蹟、資源是否運用得宜、企業初心去了那裏、營運是否為利是圖、團隊運作是否變成一台台機器....可能得出一個駭人的結論：即使世界不停擺，企業都不會好到哪裏，分別只是即死、早死、還是遲死而矣。十年前的Nokia 、 柯達也是在自身出了問題下被外在環境所淘汰的。

如有興趣完整地看看創辦人舒爾茨如何把星巴克翻盤的故事，不妨閲讀由他親自撰寫的《勇往直前》一書。

作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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