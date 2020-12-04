【美國疫情】加州冬天死亡人數料增一倍 宣布居家令

▲ 加州的新冠肺炎死亡人數逼近2萬人，料於冬天更會增加一倍。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，加州的新冠肺炎死亡人數逼近2萬人，料於冬天更會增加一倍。加州州長紐瑟姆宣布將該州分為五大區域，如有地區僅餘的深切治療部床位少於15%，將會實施居家令最少三周。

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《洛杉磯時報》報道，加州截至當地周四（3日）有超過128.6萬人確診新冠肺炎，超過1.95萬名確診患者死亡。該州政府官員估計，加州的深切治療部病房將會於數周内爆滿。如按照目前的確診增幅，加州於冬天的確診死亡數字料會增一倍。

加州被分為五個地區：南加州（Southern California）、聖華金谷（San Joaquin Valley）、三藩市灣區（the Bay Area）及大薩克拉門托區（Sacramento）及北加州鄉村地區（rural Northern California）

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由周六起（5日），如加州其中一個地區剩餘的深切治療部床位少於15%，居家令將會在24小時後實施。居家令實施後，民眾不可以聚會，露天餐廳、髮廊、賭場等場所都要暫時關閉，但所有零售商店、公園和海灘等戶外場所仍會維持開放。

當局預計除了三藩市灣區將於本月中或月底才實施居家令，其餘四個地區於本月初就會實施居家令。

責任編輯：鄭錦玲