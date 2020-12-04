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【聖誕驚喜】Apple內部文件意外流出　揭示下周二將有新品推出

科技 16:50 2020/12/04

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日前有消息指，Apple或會在下星期推出新產品，雖然具體內容並未有提及，不過就表示將在美國時間下周二（8日）凌晨5時30分生效。

踏入12月，一般歐美廠商都甚少發表新產品，不過日前就有消息指，蘋果（Apple）或會在下星期推出新產品，雖然具體內容並未有提及，不過就表示將在美國時間下周二（8日）凌晨5時30分生效。

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據外國網站MacRumors透露，日前他們取得Apple內部通告，通知服務供應商會有與AppleCare相關的更改，提示技術人員屆時將有新的產品編號或更新的產品描述，並且需為全新或更新的產品價格做好準備。

事實上，Apple在每次新產品發布前，都會事先向相關部門或人員發送內部通告。如早前發布iPhone 12前， Apple就有作出過類似的通知，還建議技術人員為與AppleCare相關的更改做好準備，其中包括新產品的SKU，產品說明以及價格變化等。不過，其生效日期為10月13日早上10時，亦即是蘋果發布會當天。

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由於AppleCare是Apple硬件產品的保障服務，外界推測蘋果將於下周二推出新的硬件設備，期待將會發布幾種新產品，例如一直遲遲未發布的AirTag，或是新品牌耳機AirPods Studio等，不過實際是甚麼產品仍是未知之數。而著名爆料人@L0vetodream曾在上月中發文表示，Apple將會在今個聖誕節為大家帶來驚喜，不過與內部通告所指的是否同一件事，可能還是要等到下周二才有答案。

責任編輯：施雯雯

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