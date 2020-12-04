【疫市筍盤】頂層連天台　享維港海景　竟要低市價沽　可借九成按揭

第四波疫情爆發，加上新盤搶客，就算是市區優質盤，也要低市價賣樓。香港置業張仲賢說，港灣豪庭8座頂層單位，向西南望維港海景，兩房間隔，實用面積372平方呎，連87平方呎天台，兩個月前開價770萬元放盤，終減價28.2萬元，以741.8萬元易手，實用呎價約19,941元，低市價約3%。據了解，買家為家庭客，心儀物業享海景兼連天台，睇樓兩次後，即拍板入市。

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以上述單位為例，成交價741.8萬元，可借九成按揭，首期約74.18萬元，若分30年還，利率2.15厘計，月供25,180元，壓力測試下的最低每月入息要求則約60,757元。

雖然原業主低市價賣樓，惟早於2010年12月入市，當時購入價只約321.8萬元，故現帳面仍賺420萬元，物業期內升值約1.3倍。

資料顯示，港灣豪庭由油麻地小輪船廠及宿舍等改建而成，分兩期發展，於2003年5月開始入伙，建有10座住宅大樓，提供3,520伙單位，實用面積由320平方呎起，至最大608平方呎。

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