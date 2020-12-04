【疫情第四波】旅發局宣布取消除夕煙花倒數　明年將不會舉辦新春花車巡遊

▲ 香港旅發局宣布，今年將不會在維港兩岸舉行煙花倒數活動；而明年將不會舉辦新春花車巡遊。（資料圖片）

隨着第四波疫情來襲，加上港府已收緊多項社交距離措施，旅發局公布多項大型活動，包括「除夕倒數」及「新春節慶」等活動最新安排。

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香港旅發局指，因為保持社交距離的考慮，今年將不會在維港兩岸舉行煙花倒數活動；而「新春節慶」、「新春國際匯演」以往會有不少來自世界各地的知名隊伍來港，但受疫情影響，入境仍有限制，目前難以邀請外隊來港表演，因此，當局決定2021「新春節慶」將不會舉辦花車巡遊，但正構思一個結合「線上+線下」的活動，詳情稍後公布。

中環皇后像廣場將不豎立聖誕樹

至於12月4日起至明年1月3日舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，因須保持社交距離的關係，中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮，市民及旅客可安坐家中學習不同類型的手作，如製作聖誕花環及燭台等，感受節日氣氛。

旅發局又指，早前已調整策略，運用「線上+線下」模式舉辦「香港美酒佳餚巡禮」，活動得到不俗反應，其中「網上大師班」至今累積有接近50萬人次觀看，而不少參與活動的酒店及餐廳亦反映，外送及外賣套餐銷量較預期理想。

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責任編輯：蘇穎琪