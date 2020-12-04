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【新股IPO】北海康成完成E輪融資　集資約3.4億元

新股IPO 15:04 2020/12/04

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北海康成主要研發罕見病藥物及靶向腫瘤藥物。

早前外電曾報道，有意來港上市的北海康成公布已通過4300萬美元（約為3.35億港元）的E輪融資， 領投投資者為3W Fund。

融資所得款項主要用於，內部開發和外部合作來擴展CANbridge罕見病產品線、加速臨床前階段資產的臨床開發、藥物CAN101（Hunterase®）商業化及補充營運資金。

公告指出，本輪投資者包括3W Fund Management、HBC、RA Capital Management、泰格醫藥 （3347） 、Casdin Capital、Summer Capital等。公司於今年2月通過D輪融資，集資約9800萬美元（約7.64億港元）。

北海康成主要研發罕見病藥物及靶向腫瘤藥物。公司旗下藥物Hunterase，治療黏多醣貯積症II型，於9月份獲中國藥監局批准，目前已在中國以外地區上市。

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