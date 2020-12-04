【旅遊寒冬】星晨旅遊遭入稟申請清盤　Facebook專頁兩個月未有更新

▲ 本港旅行社星晨旅遊昨日（3日）遭債權人入稟高院申請清盤。

香港連鎖旅行社星晨旅遊（Morning Star Travel）周四（3日）遭入稟高等法院申請清盤，呈請人為V.O.S Aps，其地址為於丹麥首都哥本哈根，主要為冰島、丹麥及北歐各國提供旅行團服務。案件排期至明年3月10日，在高等法院聆訊。

根據星晨旅遊官方網頁，目前星晨旅遊旺角及沙田分行仍正常營業，其他分行則繼續暫停營業。網頁最新動態仍為今年2月24日取消往韓國的旅行團，其Facebook專頁最近一次更新已經是10月1日的一個中秋節帖文，已經兩個月未有更新消息，星晨旅遊暫時未有就有關清盤消息進行任何回應。

據資料顯示，星晨旅遊在第一期及第二期「保就業」計劃中分別領取357萬元津貼，當中涉及147名僱員。

星晨旅遊今年6月被花樣年賣盤

星晨旅遊有48年歷史，在港九新界及澳門設有10多間門市。星晨旅遊曾於1989年上市，隨後被富元國際集團（曾分別改名為「新嶺域集團」和「星晨投資管理有限公司」） （00542） 以1.38億元出售給獨立投資者，再於2015年被內地地產商花樣年控股 （01777） 收購星晨旅遊全部股權。

惟據2020年花樣年的中期報告顯示，在今年3月25日，花樣年已經以5042萬元人民幣向一名從事旅遊代理的獨立第三方出售星晨旅遊的全部股權。當中數據顯示，星晨旅遊在今年1月至6月30日期間，虧損錄得865萬元人民幣。

康泰在今年亦曾被入稟清盤

另一間旅行社康泰旅行社在今年7月亦曾被債主Webport Limited入稟清盤，有關案件原於11月4日提訊，但其後並無排期審訊。當時康泰回應指，有關事件純屬為資金轉賬延誤所致，強調公司財政穩健，沒有出現問題。

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編輯﹕賴奕羚