【內地熱話】東莞部分公廁攞紙巾須靠人臉識別　網民：乾脆就別放，不然就收費

人臉識別系統逐漸變得普及化，付款、登記皆會用到，就連公廁也會安裝人瞼識別系統，但到底有何用？登記進出？當然不是，原來是應用在公廁中的供紙機上。人有三急，通常公廁必然也成為「救命符」，不過，內地東莞有部分公廁似乎與也變得「智能化」，若市民欲想取公廁的廁紙，就須通過人臉識別。

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綜合內媒報道，公廁應用人瞼識別系統，同時也令人擔心有私隱外泄的風險。供紙機可自設時間刪除有關人瞼識別的資料，但有專家指出，即使本機沒有儲存，不代表系統不會存取，如數據資料庫被盜，更有暴露行踪的風險。

然而，內地網民除了擔心私隱外泄問題，更多是針著官方做法用意，又作出評論，有網民直指，與其花錢裝上人瞼識別系統，以減少浪費廁紙問題，還不如直接收費較為實際，「一邊想方便群眾，一邊又怕群眾拿走，乾脆就別放，不然就收費。非要人臉識別嗎？」、「我感覺還不如直接1元出售一包紙巾呢」。

有人也支持官方做法，應為此舉可有效減少濫用廁紙問題，「你可以不用，這個措施是便民，防浪費」、「大概是防偷紙吧，以前有次去KFC上廁所，看見有個老頭在廁所扯了特別大一捲紙，還專門提個小口袋裝走了。」

有支持，也有反對，當然也少不了有網民提供其他建議，「建議指紋識別，說不定還能抓犯人」；更有網民發表「用後感」，坦言此舉會引伸反效果：「昨天剛在大理古城的廁所看到用了出的紙完全不夠，然後識別第二次說我已使用讓等待一會，說真的如果一個急著上廁所的人等待那會就已經夠拉在褲子裡了。」

內地公廁遂部智能化，早前上海閔行區的一個公園的公廁，安裝了智能廁所系統，其智能之處是如廁者若在廁格超過15分鐘，即自動發出警號。

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責任編輯：黎淑雯

廁所：紙啊，你看你都變高級了要用人臉，我什麼時候也來個用人臉才能上我

矯情的 不用不就可以了。為啥要用呢。所有軟件都有個人隱私。 dy都知道你的喜好。你真在乎不用你就可以了。用你的隱私真幹啥他就違法。違法必然會被追究。操那個閒心。你的隱私真值錢。