英女王夫婦留於溫莎堡避疫 查理斯或到訪陪過聖誕

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國王室宣布英女王夫婦今年留在溫莎堡隔離，不會與其他家庭成員留在桑德靈厄姆宮過聖誕節。但美國雜誌《名利場》透露，王儲查理斯有意於聖誕節期間前往溫莎堡探望英女王夫婦，與英女王夫婦歡度聖誕節。

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自新冠肺炎疫情於英國爆發以來，現年94歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）和99歲的菲臘親王（Prince Philip）一直住在溫莎堡隔離。

白金漢宮本周宣布，英女王夫婦不會前往桑德靈厄姆宮（Sandringham House）過聖誕節，為過往33年以來的首次。據悉，英女王將留在溫莎堡進行今年的聖誕節廣播。

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《名利場》引述與查理斯（Prince Charles）關係密切的消息人士，指查理斯計劃取消桑德靈厄姆宮的慶祝活動。據悉，查理斯計劃與妻子卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）在家中慶祝聖誕節，然後再前往溫莎堡與英女王夫婦慶祝聖誕節。

另外，報道指英女王的幼子愛德華王子（Prince Edward）一家，也會在聖誕節期間到訪溫莎堡探望英女王夫婦。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國王儲查理斯有意於聖誕節期間前往溫莎堡探望英女王夫婦，一起歡度聖誕節。