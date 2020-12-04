  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Pixel 5進行耐用度測試  發現金屬機殻外層包覆厚塑膠

科技 15:38 2020/12/04

分享：

近日，終於有網上YouTuber上傳Pixel 5耐用度測試短片，並針對金屬外殼問題進行實驗。

Google早前推出的5G手機Pixel 5，官方聲稱採用鋁金屬機身以及全新的生物樹脂（Bio-Resin）塗層技術，不過，實機推出後一直備受質疑，表示不論在外觀與觸感上，Pixel 5的機身都像是塑膠一樣，不明其金屬成份到底在哪裡。近日，終於有網上YouTuber上傳Pixel 5耐用度測試短片，並針對此問題進行實驗。

【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

據外國YouTuber JerryRigEverything的測試短片顯示，他用美工刀刮了幾下Pixel 5的外殼，發現刮下來的全都是塑膠材質。於是就直接用刀片往下挖，才發現底層有金屬機殼的部份，可見Pixel 5是以外層的厚塑膠包覆整個金屬機殼。

外國YouTuber JerryRigEverything用美工刀刮了幾下Pixel 5的外殼，發現刮下來的全都是塑膠材質。

當直接用刀片往下挖，就會發現底層有金屬機殼的部份，可見Pixel 5是以外層的厚塑膠包覆整個金屬機殼。

另外，JerryRigEverything又用刀片在手機背面挖孔，發現背部同樣也有厚厚一層塑膠材質。而除了無線充電線圈的部位外，其餘部位都有使用金屬機殼。他指出，Pixel 5採用的塑膠材質是以植物作為原料的「Bio-Resin」（生物樹脂），與一般塑膠相比更為環保。而且，即時使用能夠溶解一般塑膠的丙酮來浸泡，也不會對此生物樹脂塗層有任何影響。

值得一提的是，正是由於Pixel 5有著金屬機殼的支撐，都仍然絲毫沒有損害其結構完整性。雖然早前曾有傳其屏幕邊框與機身出現無法完全密合的情況，但不得不承認的是，其彎曲測試甚至可以確認屏幕不會輕易彈出，相信Pixel 5的確是一款相當堅固的手機。

Google Pixel 5 疑出現造工問題　機身竟與屏幕剝離

責任編輯：施雯雯

相關文章

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
今日
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
今日
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
Google被指控非法監視員工行為　違反美國勞動法
2020/12/03
Google被指控非法監視員工行為　違反美國勞動法
【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力
2020/11/05
【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力
Google Pixel 5 疑出現造工問題　機身竟與屏幕剝離
2020/10/21
Google Pixel 5 疑出現造工問題　機身竟與屏幕剝離
流動裝置 5G YouTuber Google YouTube 無線充電

下一篇文章

打擊錯誤訊息　Facebook將大量刪除肺炎疫苗不實資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜
【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
【每日焦點】本年第三季小米手機銷量超蘋果　Apple Watch出貨量較去年同期增75%
【每日焦點】本年第三季小米手機銷量超蘋果　Apple Watch出貨量較去年同期增75%