Pixel 5進行耐用度測試  發現金屬機殻外層包覆厚塑膠

▲ 近日，終於有網上YouTuber上傳Pixel 5耐用度測試短片，並針對金屬外殼問題進行實驗。

Google早前推出的5G手機Pixel 5，官方聲稱採用鋁金屬機身以及全新的生物樹脂（Bio-Resin）塗層技術，不過，實機推出後一直備受質疑，表示不論在外觀與觸感上，Pixel 5的機身都像是塑膠一樣，不明其金屬成份到底在哪裡。近日，終於有網上YouTuber上傳Pixel 5耐用度測試短片，並針對此問題進行實驗。

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據外國YouTuber JerryRigEverything的測試短片顯示，他用美工刀刮了幾下Pixel 5的外殼，發現刮下來的全都是塑膠材質。於是就直接用刀片往下挖，才發現底層有金屬機殼的部份，可見Pixel 5是以外層的厚塑膠包覆整個金屬機殼。

▲ 外國YouTuber JerryRigEverything用美工刀刮了幾下Pixel 5的外殼，發現刮下來的全都是塑膠材質。

▲ 當直接用刀片往下挖，就會發現底層有金屬機殼的部份，可見Pixel 5是以外層的厚塑膠包覆整個金屬機殼。

另外，JerryRigEverything又用刀片在手機背面挖孔，發現背部同樣也有厚厚一層塑膠材質。而除了無線充電線圈的部位外，其餘部位都有使用金屬機殼。他指出，Pixel 5採用的塑膠材質是以植物作為原料的「Bio-Resin」（生物樹脂），與一般塑膠相比更為環保。而且，即時使用能夠溶解一般塑膠的丙酮來浸泡，也不會對此生物樹脂塗層有任何影響。

值得一提的是，正是由於Pixel 5有著金屬機殼的支撐，都仍然絲毫沒有損害其結構完整性。雖然早前曾有傳其屏幕邊框與機身出現無法完全密合的情況，但不得不承認的是，其彎曲測試甚至可以確認屏幕不會輕易彈出，相信Pixel 5的確是一款相當堅固的手機。

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責任編輯：施雯雯