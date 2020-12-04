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體育賽事暫停　美國電視營運商料須退還85億訂閱費

商業 15:00 2020/12/04

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新冠肺炎疫情期間，許多體育賽事都曾停賽或縮減賽程。有外媒指出，美國電視營運商可能總共須退還11億美元（約85億港元）費用給用戶。

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《彭博社》報道，疫情下多個體育賽事曾一求取消，如大專籃球比賽，以及棒球大聯盟、NBA、NHL等職業聯賽。然而，美國AT＆T Inc.、Verizon Communications Inc.和Charter Communications Inc等付費電視供應商，仍一直收取體育節目頻道費用。據LightShed Partners分析師Brandon Ross估計，在經過數月的保險調解、聯賽轉播費和地區體育頻道費用等支出計算下，營運商恐須退還高達11億美元給用戶。

如美國第2大的有線電視營運商Charter Communications，該公司的高層在10月底財報會議上表示，將返還2.18億美元給付費電視客戶；衛星電視提供商Dish Network Corp.將向受影響的用戶提供電話費抵免，以及免費的體育報導替代，聲稱這些補償比賽事方退款的價值更高；Verizon則以信用憑單的方式附在帳單中，下個月起向受影響的客戶發放款項；至於AT＆則將對在4月至7月間為地區體育頻道付費的客戶提供收費調整，但未提供退款總額。

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責任編輯：蘇穎琪

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