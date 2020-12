【新冠疫苗】曾指英國審批疫苗過急 華府專家道歉

輝瑞(Pfizer)研發的新冠疫苗獲英國政府許可,英國人料可於下周接種輝瑞的新冠疫苗。美國華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)曾質疑英國審批新冠疫苗過急。福西就言論致歉,改稱他對英國當局審批新冠疫苗的程序有信心。

英國僅花了10天的時間,就批准使用輝瑞疫苗。福西曾指,英國的批核方式,並不如美國食品及藥物管理局(FDA)般仔細地檢查試驗數據。

福西周四接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示:

(There really has been a misunderstanding, and for that I’m sorry, and I apologize for that.)

福西再指:

「我對英國的科學界和監管界都充滿信心。」

(I do have great faith in both the scientific community and the regulatory community in the UK.)