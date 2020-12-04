【新冠疫苗】曾指英國審批疫苗過急 華府專家道歉

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，英國人料可於下周接種輝瑞的新冠疫苗。美國華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）曾質疑英國審批新冠疫苗過急。福西就言論致歉，改稱他對英國當局審批新冠疫苗的程序有信心。

英國僅花了10天的時間，就批准使用輝瑞疫苗。福西曾指，英國的批核方式，並不如美國食品及藥物管理局（FDA）般仔細地檢查試驗數據。

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福西周四接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：

「這確實是有誤解，我感到很抱歉，我為此道歉。」 （There really has been a misunderstanding， and for that I’m sorry， and I apologize for that.）

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福西再指：

「我對英國的科學界和監管界都充滿信心。」 （I do have great faith in both the scientific community and the regulatory community in the UK.）

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福西解釋指，他的本意並不是說對英國當局的決定草率，他所指的是，在美國不能與英國採取同樣的批核方式及速度，因疫苗在美國受到各方質疑，若快速批核疫苗，可能會引起反彈。

責任編輯：林嘉莉