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【美國疫情】拜登：就任後全國佩戴100天口罩　籲民眾對疫苗恢復信心

環球政經 20:36 2020/12/04

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美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 與副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 於周四（12月3日）接受CNN訪問指，拜登表示履新後首要任務為要求全國民眾佩戴口罩100天。他反覆強調，面對疫情時戴口罩是「愛國表現」。拜登曾在競選時提出訂立全國強制性口罩令，其後卻承認修例超出了現有總統的權力。

【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高　美醫療系統面臨崩潰 【下一頁

「上任的第一天，我便會要求民眾佩戴100天的口罩，只是100天，並不是永遠。我認為這將大大減輕疫情，加上疫苗的話，將使(感染)數字顯著減少。」雖然拜登無法強制民眾佩戴口罩，但他的行政命令能適用於所有聯邦政府土地上，拜登透露他將在聯邦政府大樓內實施強制口罩令。

另外外界亦關注美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 的去留，拜登表示希望福奇能留下，加入並領導新的白宮抗疫小組。

【新冠疫苗】曾指英國審批疫苗過急 華府專家道歉 【下一頁

英國在周三 (2日) 已批准國民接種美國輝瑞 (Pfizer) 藥廠有份研製的疫苗，成為第一個接種新冠疫苗的西方國家，福奇曾批評英國倉促批准疫苗 (They really rushed through that approval) 。拜登提出，現時美國仍有部份民眾對疫苗存有疑問，並表示若福奇認為疫苗是安全的，他與賀錦麗就會接種，「人們對疫苗的作用失去信心，因此總統及副總統的角色便很重要。」他希望民眾能逐漸恢復對疫苗的信心，而三位前總統奧巴馬 (Barack Obama) 、小布殊 (George W. Bush) 及克林頓 (Bill Clinton)亦 表態願意公開接種以證明疫苗的安全性。

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撰文 : 張健兒

疫情 賀錦麗 克林頓 小布殊 拜登 奧巴馬 口罩 英國 美國 白宮

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