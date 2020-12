【美國疫情】拜登：就任後全國佩戴100天口罩　籲民眾對疫苗恢復信心

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 與副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 於周四(12月3日)接受CNN訪問指,拜登表示履新後首要任務為要求全國民眾佩戴口罩100天。他反覆強調,面對疫情時戴口罩是「愛國表現」。拜登曾在競選時提出訂立全國強制性口罩令,其後卻承認修例超出了現有總統的權力。

【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高 美醫療系統面臨崩潰 【下一頁】

「上任的第一天,我便會要求民眾佩戴100天的口罩,只是100天,並不是永遠。我認為這將大大減輕疫情,加上疫苗的話,將使(感染)數字顯著減少。」雖然拜登無法強制民眾佩戴口罩,但他的行政命令能適用於所有聯邦政府土地上,拜登透露他將在聯邦政府大樓內實施強制口罩令。

另外外界亦關注美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 的去留,拜登表示希望福奇能留下,加入並領導新的白宮抗疫小組。

【新冠疫苗】曾指英國審批疫苗過急 華府專家道歉 【下一頁】

英國在周三 (2日) 已批准國民接種美國輝瑞 (Pfizer) 藥廠有份研製的疫苗,成為第一個接種新冠疫苗的西方國家,福奇曾批評英國倉促批准疫苗 (They really rushed through that approval) 。拜登提出,現時美國仍有部份民眾對疫苗存有疑問,並表示若福奇認為疫苗是安全的,他與賀錦麗就會接種,「人們對疫苗的作用失去信心,因此總統及副總統的角色便很重要。」他希望民眾能逐漸恢復對疫苗的信心,而三位前總統奧巴馬 (Barack Obama) 、小布殊 (George W. Bush) 及克林頓 (Bill Clinton)亦 表態願意公開接種以證明疫苗的安全性。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機