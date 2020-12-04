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【中美角力】美國防部列中芯、中海油入黑名單　禁止投資合共35間中企

環球政經 18:57 2020/12/04

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美國總統特朗普（Donald Trump）在任期尾聲，再次升級對華制裁，本周四（3日）美國國防部正式將包括中芯國際（00981）中海油（00883）在內的4家中國企業，列入國防部禁止投資黑名單，指這些企業涉及中國軍方背景，或威脅美國國家安全。此舉不僅加劇中美緊張關係，更將牽制候任總統拜登（Joe Biden）上台之後的對華政策。

一同被列入黑名單的還有中國建設科技（China Construction Technology）、中國國際工程諮詢（China International Engineering Consulting），再加上此前被列入的中國移動（00941）中國電信（00728）、華為等31間企業，目前合計有35間中資企業在此名單內。

【中美關係】中芯中海油被列黑名單 中芯停牌呼籲注意投資風險【下一頁

中芯回應：不影響公司運營

本周五（4日），中芯國際H股開市後數分鐘後突然停牌，停牌前跌逾2%，報21.7元，午後復市續跌，最終收報21元。作為中國最大的晶片製造商，中芯長期受中美角力波及，雖未像華為般被列入「實體清單」（Entity list），但仍遭到美國政府的出口管制。

該公司發公告指，關注到公司被美國國防部列入中國涉軍企業名單，美國人士將被限制對公司發行的有價證券及相關衍生品進行交易，但強調這對公司運營沒有重大影響。

【中美角力】華府傳再制裁89間中國企業　外交部：反對美方無端打壓【下一頁

關於美國是次制裁，中芯亦回應道，公司服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用，表示強烈反對美國國防部的決定，並將繼續與美國相關政府部門保持積極的交流溝通。

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