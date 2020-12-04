【美國大選】美媒：特朗普親信遭禁入司法部 欲索取調查内容

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統，美國總統特朗普仍拒絕認輸。美媒報道，特朗普一名親信斯特里普（Heidi Stirrup）獲安排進入美國司法部後，試圖收集司法部調查選舉欺詐的内容，其後遭禁止再進入司法部大樓。

【美國大選】佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）多次聲稱，美國大選存在選舉欺詐。但美國司法部長巴爾（William Barr）早前表示，司法部並未發現美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

美媒引述知情人士指，斯特里普與特朗普的高級顧問米勒（Stephen Miller）關係密切。斯特里普為白宮聯絡人的身份，數月前獲安排進入美國司法部。

據悉，斯特里普曾向司法部職員施壓，要求對方提供與選舉欺詐調查有關的敏感資訊，讓她可以將這些調查内容轉達白宮。

【美國大選】佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝 【下一頁】

報道指，斯特里普未諮詢任何高級部門官員或白宮律師辦公室的情況下，向政治盟友提供部分屬司法部最高級別的職位，也曾試圖干預招聘過程。

美媒指出，當司法部高層得悉斯特里普正在收集選舉欺詐調查的信息後，在過去兩周内已要求她離開司法部大樓。

根據白宮聲明，特朗普於周四（3日）委任斯特里普為美國空軍學院訪問委員會成員。但白宮及斯特里普本人，均拒絕就斯特里普被禁止入司法部一事回應。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 特朗普一名親信斯特里普據報獲安排進入美國司法部後，試圖收集司法部調查選舉欺詐的内容。