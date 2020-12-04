【騰訊股價】Sensor Tower：11月內地App Store手遊收入　騰訊遊戲穩佔三甲

▲ Sensor Tower：上月內地App Store 手遊收入騰訊遊戲穩佔三甲

據Sensor Tower發表的報告指，11月份內地App Store 手遊收入排行榜中，騰訊 （00700） 旗下遊戲穩佔首三位，當中《王者榮耀》及《和平精英》PUBG Mobile分別排首兩位，而在10月16日上市的《天涯明月刀》截至11月底預估收入達到1.8億美元，排名第三。

計及全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，《王者榮耀》上月累計吸金4.67億美元，排名第一；米哈游《原神》吸金3.9億美元，排名第二；至於騰訊的《PUBG Mobile》則受累印度市場封殺，收入僅得3.84億美元，排名第三。

內地30間手遊發行商上月全球吸金20.1億美元，佔當期全球手游總收入30.2%。11月中國手游發行商全球收入排行榜前三分別為騰訊、網易 （09999） 、米哈游。其中，米哈游《原神》9月28日全球跨平台同步發行，過去2個月在手機的預估收入已接近4億美元，日均收入超過600萬美元。受惠《原神》表現，米哈游收入達到去年11月的7.8倍，穩居本期中國手游發行商收入榜前三。

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編輯：吳敏芳