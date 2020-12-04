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【騰訊股價】Sensor Tower：11月內地App Store手遊收入　騰訊遊戲穩佔三甲

股市 13:23 2020/12/04

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Sensor Tower：上月內地App Store 手遊收入騰訊遊戲穩佔三甲

據Sensor Tower發表的報告指，11月份內地App Store 手遊收入排行榜中，騰訊 （00700） 旗下遊戲穩佔首三位，當中《王者榮耀》及《和平精英》PUBG Mobile分別排首兩位，而在10月16日上市的《天涯明月刀》截至11月底預估收入達到1.8億美元，排名第三。

計及全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，《王者榮耀》上月累計吸金4.67億美元，排名第一；米哈游《原神》吸金3.9億美元，排名第二；至於騰訊的《PUBG Mobile》則受累印度市場封殺，收入僅得3.84億美元，排名第三。

內地30間手遊發行商上月全球吸金20.1億美元，佔當期全球手游總收入30.2%。11月中國手游發行商全球收入排行榜前三分別為騰訊、網易 （09999） 、米哈游。其中，米哈游《原神》9月28日全球跨平台同步發行，過去2個月在手機的預估收入已接近4億美元，日均收入超過600萬美元。受惠《原神》表現，米哈游收入達到去年11月的7.8倍，穩居本期中國手游發行商收入榜前三。

相關文章：【騰訊股價】大和下調騰訊目標價至700元　反壟斷法或會為騰訊帶來商機

騰訊馬化騰於《三觀》前言全文　談對2020年的感悟

內地再公布新一批遊戲版號撤銷名單　手遊監管升溫

編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 電玩手遊 網易（美：NTES） 網易－S（09999）

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