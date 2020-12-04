  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

科技 13:30 2020/12/04

分享：

Google的資訊安全團隊「Project zero」，揭發iPhone系統存有重大漏洞。黑客可以透過利用AirDrop遙距控制手機，並讀取用戶手機資料。。

近日，Google旗下的資訊安全團隊「Project zero」，揭發iPhone系統存有重大漏洞。黑客可以透過利用AirDrop遙距控制手機，並讀取用戶的相片、郵件及訊息等內容，甚至可同時入侵多個iOS裝置。

據安全研究人員Ian Beer指出，黑客可利用蘋果裝置的無綫連接網絡（Apple Wireless Direct Link,AWDL）漏洞，使用AirDrop技術進行遙距攻擊。由於AWDL允許iPhone、iPad、Mac和Apple Watch等設備形成點對點網路，黑客可以透過攻擊AWDL網絡，入侵任何類型的iOS裝置，並讀取設備內的相片、訊息等內容，甚至透過手機鏡頭來進行監視。

＜＜【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜

＜＜Outlook儲存空間不斷爆　微軟承認現漏洞

另外，他也指出，黑客可以利用此漏洞，同時控制附近多部iOS裝置，執行任意程式碼並竊取用戶資料，認為該漏洞的威力非常強大。

Ian Beer表示，是次共花費6個月時間進行研究及測試，幸好暫時尚未有任何證據證明，該漏洞曾經遭到黑客攻擊。據官方消息指出，蘋果已在本年5月成功修補該漏洞。

責任編輯：李寶如

相關文章

【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵
2020/11/27
【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵
【數據私隱】調查：美消費者視為人權　宜增強用戶數據控制權
2020/11/17
【數據私隱】調查：美消費者視為人權　宜增強用戶數據控制權
微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新
2020/11/17
微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
2020/11/11
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
作業系統 電腦設備 流動裝置 Apple 黑客 編輯 Google iPhone Apple Watch iPad

下一篇文章

華米發表Amazfit GTS 2 Mini　支援心率、血氧監測功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
【新功能】WhatsApp更新Wallpaper功能　可為每個對話設定不同背景
【新功能】WhatsApp更新Wallpaper功能　可為每個對話設定不同背景
【每日焦點】本年第三季小米手機銷量超蘋果　Apple Watch出貨量較去年同期增75%
【每日焦點】本年第三季小米手機銷量超蘋果　Apple Watch出貨量較去年同期增75%
【Switch】任天堂官方公布　Switch消毒指南
【Switch】任天堂官方公布　Switch消毒指南
【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜
【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜