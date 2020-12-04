Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

▲ Google的資訊安全團隊「Project zero」，揭發iPhone系統存有重大漏洞。黑客可以透過利用AirDrop遙距控制手機，並讀取用戶手機資料。。

近日，Google旗下的資訊安全團隊「Project zero」，揭發iPhone系統存有重大漏洞。黑客可以透過利用AirDrop遙距控制手機，並讀取用戶的相片、郵件及訊息等內容，甚至可同時入侵多個iOS裝置。

據安全研究人員Ian Beer指出，黑客可利用蘋果裝置的無綫連接網絡（Apple Wireless Direct Link,AWDL）漏洞，使用AirDrop技術進行遙距攻擊。由於AWDL允許iPhone、iPad、Mac和Apple Watch等設備形成點對點網路，黑客可以透過攻擊AWDL網絡，入侵任何類型的iOS裝置，並讀取設備內的相片、訊息等內容，甚至透過手機鏡頭來進行監視。

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另外，他也指出，黑客可以利用此漏洞，同時控制附近多部iOS裝置，執行任意程式碼並竊取用戶資料，認為該漏洞的威力非常強大。

Ian Beer表示，是次共花費6個月時間進行研究及測試，幸好暫時尚未有任何證據證明，該漏洞曾經遭到黑客攻擊。據官方消息指出，蘋果已在本年5月成功修補該漏洞。

責任編輯：李寶如