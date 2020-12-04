【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映

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新冠肺炎疫情改變消費者習慣，令荷里活製片商也需轉向使用串流平台服務。華納兄弟影業（Warner Bros.）宣布，將採取混合發行模式，在戲院和指定視訊串流平台上，同步上映明年出品的所有電影，以應對疫情帶來之影響。
《Business Standard》報道，華納兄弟出品的電影在戲院上映的首個月，也會在串流平台HBO Max平台同步放映，而一個月後將在串流媒體下架，僅繼續在戲院播放。其中包括將於聖誕節當日在戲院上映的《神奇女俠1984》，以及17部定於明年上映的電影。不過， HBO Max僅在美國提供服務。
華爾街日報引述WarnerMedia Studios首席執行官Ann Sarnoff說，如果只是減少在戲院上映的預算，或將電影推遲一年再上映，這些應對方案都欠缺吸引力，她認為電影製片人和放映商必須更大膽，以創意的解決方案來吸引觀眾。
她續指，料混合發行模式方案實行一年，屆時如果疫情已經結束，可能會採取不同的策略，但相信起碼最快需一年後才能復甦。
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責任編輯：蘇穎琪